Google va payer 93 millions de dollars en Californie pour régler une affaire sur la localisation

Pour se débarrasser des poursuites judiciaires gênantes pouvant provoquer de grosses amendes et engendrer des sanctions, les grandes entreprises comme Google ou Apple n'hésitent pas à conclure des accords avec les plaignants pour stopper les poursuites. Google vient d'accepter de payer 93 millions de dollars à l'État de Californie dans une affaire très délicate...

L'affaire embarrassante pour Google

L'État de Californie a récemment conclu un accord significatif de 93 millions de dollars avec Google, cet accord intervient suite à des allégations selon lesquelles Google aurait effectué un suivi non autorisé de la localisation de ses utilisateurs.



À l'issue d'une enquête approfondie menée sur plusieurs années par le ministère de la Justice de Californie, il a été démontré que Google induisait en erreur ses utilisateurs concernant la collecte de leurs données de localisation. Étonnamment, même après que les utilisateurs aient désactivé l'option "Historique de localisation", Google continuait de suivre et de collecter leurs données. Ces informations, une fois obtenues, étaient exploitées à des fins publicitaires ciblées.

José Castañeda, représentant de Google, a apporté des éclaircissements sur ces allégations. Selon lui, elles concernaient des directives antérieures, qui depuis, ont été modifiées. Suite à cet accord, Google s'est engagé à être plus transparent sur la manière dont l'entreprise compile, utilise et partage les données de localisation de ses utilisateurs en Californie.



Ce n'est pas la première fois que Google se retrouve dans une telle situation, la société avait déjà réglé une affaire similaire en Arizona, versant la somme de 85 millions de dollars. Plus frappant encore, Google a dépensé pas moins de 392 millions de dollars pour résoudre des affaires semblables dans 40 autres États, notamment l'Oregon, New York et la Floride.