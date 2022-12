Le Japon demande 98 millions de dollars à Apple pour un arriéré d'impôts

Une mauvaise nouvelle pour Apple qui devra bien évidemment payer cet arriéré d'impôts le plus rapidement possible. Depuis juin 2022, les revendeurs étrangers paient tous leurs achats avec la taxe à la consommation . Les touristes sont eux toujours exonérés de cette taxe, il suffit de présenter une pièce d'identité lors du règlement.

Des achats en vrac d'iPhone par des acheteurs étrangers ont été découverts dans certains magasins Apple. Au moins une transaction impliquait qu'une personne achetait des centaines de combinés à la fois, ce qui suggère que le magasin n'a pas taxé un revendeur possible.

Selon un rapport de Nikkei , avant le mois de juin, Apple n'a pas fait payer la taxe à la consommation dans ses Apple Store japonais aux revendeurs qui présentaient une preuve qu'ils n'étaient pas basés au Japon. Pour Apple, cette taxe à la consommation ne devait être facturée qu'aux personnes et organismes résidents au Japon, elle n'avait pas lieu de s'appliquer aux revendeurs étrangers qui achetaient des produits en masse dans les Apple Store. Cette somme de 98 millions de dollars que doit Apple est minime par rapport aux ventes en 2022 au Japon, pour rappel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars. Officiellement, le Japon offre des achats hors taxes aux touristes, ce qui contribue à la croissance du secteur, mais refuse catégoriquement d'exonérer les revendeurs étrangers de la taxe à la consommation.

