Google a voulu payer pour avoir Fortnite sur le Play Store

Décidément, Fortnite fait encore et toujours parler de lui, même après son retrait forcé des magasins d'applications mobiles. Cette fois, nous apprenons que Google à proposé un accord de 147 millions de dollars à Epic Games pour lancer son jeu à succès Fortnite sur le magasin Google Play d'Android. Selon Purnima Kochikar, vice-présidente des partenariats Play chez Google, l'accord a été approuvé et présenté à Epic, mais n'a pas été accepté par la société en 2018. L'argent aurait été versé à l'éditeur de jeux sur une période de trois ans, sous la forme d'un "financement incrémentiel", la date butoir étant en 2021. Cet accord visait à endiguer une "contagion" potentielle d'applications populaires contournant la boutique officielle d'Android, et avec elle, les lucratifs frais de commission de Google.

Fortnite était distribué hors du Play Store

Quand Epic Games a lancé Fortnite sur Android en 2018, c'était directement via son site web, loin du Play Store. Le sideloading étant possible depuis toujours chez le concurrent d'Apple (la firme à la pomme devant céder d'ici à mars 2024 en Europe à cause de la loi DMA), les utilisateurs peuvent installer des APK (exécutables pour Android) depuis n'importe quelle source. Pour Epic, cela permettait de vendre les V-Bucks, la monnaie de jeu de Fortnite, sans payer la commission exigée par le Play Store (30 %, comme chez Apple). L'entreprise a cédé en 2020, déclarant que des "pop-ups de sécurité effrayants et répétitifs" et d'autres facteurs l'avaient fortement désavantagée dans sa quête de toucher un large public.

Au cours d'un procès antitrust qui s'est déroulé plus tard dans l'année et qui est actuellement délibéré par un jury, la société de Tim Sweeney a affirmé que Google avait paniqué à la suite de sa décision initiale. Epic a fait référence à des documents internes de Google qui faisaient état d'un "risque de contagion" si d'autres grands développeurs de jeux comme Blizzard, Valve, Sony et Nintendo suivaient l'exemple d'Epic. L'entreprise affirme que Google a tenté d'atténuer ce risque en offrant des incitations spéciales et a même essayé d'"acheter" Epic.



Ces préoccupations ont été révélées au tribunal mardi par des documents présentés lors du témoignage de Lawrence Koh, l'ancien responsable du développement commercial des jeux de Google Play.Google craignait que les meilleurs développeurs de jeux quittent Google Play dans les deux ans suivant la décision d'Epic, ce qui aurait pu coûter à l'entreprise des milliards de dollars de recettes. Les documents judiciaires indiquent que l'absence de Fortnite pourrait à elle seule entraîner une perte directe de revenus de 130 à 250 millions de dollars, avec une perte potentielle plus large pouvant atteindre 3,6 milliards de dollars en cas d'exode massif.



La position de Google, telle qu'exprimée par Koh, est que si l'entreprise craint de perdre des jeux sur Play, il n'y a rien d'anormal à cela. "Nous voulions simplement que les développeurs choisissent Play", a déclaré M. Koh, soulignant que le fait d'avoir des jeux sur le service était un investissement qui valait chaque dollar, d'autant plus que ces développeurs pourraient choisir de faire leurs débuts sur l'App Store d'Apple à la place.

À l'inverse, Epic utilise ces documents pour affirmer que Google craignait la concurrence pour la distribution des applications Android et qu'il a maintenu son Play Store en situation de monopole illégal. L'existence de cet accord ne le prouve pas, mais il s'agit à tout le moins d'un aperçu intéressant de la manière dont Google conçoit son activité dans le domaine des jeux.

Comment jouer à Fortnite sur mobile ?

Depuis son retrait pour avoir tricher en outrepassant les systèmes de paiement in-app d'Apple et de Google à l'été 2020, Epic propose un Launcher Android pour l'installer facilement et s'est associé à GeForce Now pour le proposer sur toutes les plateformes via le streaming. Cela inclut l'iPhone et l'iPad d'Apple.