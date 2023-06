La technologie NFC va être plus pratique d'ici 2028

Le Forum NFC a dévoilé sa feuille de route pour la technologie jusqu'en 2028. Une bonne nouvelle car l'iPhone l'utilise depuis l'iPhone 6 pour Apple Pay, et plus récemment pour les transports en commun ou encore la carte d'identité numérique.



À l'avenir, il sera peut-être possible de régler ses achats et d'entrer dans les gares sans avoir à poser physiquement son téléphone sur un terminal NFC.

La nouvelle version du NFC est sur les rails

Plus de distance

Le forum NFC, responsable des normes liées à cette technologie, a publié une feuille de route décrivant les recherches et les projets clés en matière de communication en champ proche jusqu'en 2028. L'une des priorités principales pour l'avenir de la NFC est d'augmenter sa portée. Actuellement, la NFC fonctionne uniquement si deux appareils compatibles se trouvent à moins de 5 millimètres l'un de l'autre, mais le forum explore des portées "quatre à six fois supérieures à la distance de fonctionnement actuelle".



Cela représente une distance maximale de 30 millimètres, mais cela pourrait permettre des transactions plus rapides et réduire les échecs, car une plus grande portée signifie que l'alignement de l'antenne nécessite moins de précision. De plus, le forum cherche à améliorer la spécification actuelle de la charge sans fil NFC de 1 watt à 3 watts. Cette capacité permettrait une recharge sans fil dans des formes plus petites et nouvelles, bien que le forum n'ait pas donné d'exemples précis à date.

Multi-actions

Une autre capacité potentielle de la NFC serait la possibilité d'effectuer plusieurs actions simultanément. Selon les exemples de cas d'utilisation présentés, cela pourrait inclure la délivrance de reçus point à point, l'identification de la fidélité et la billetterie pour l'ensemble d'un trajet. Par exemple, il serait envisageable de valider les billets de transport ou les billets de spectacle pour toute la famille en une seule fois ou avec un seul appareil. Les smartphones équipés de la technologie NFC pourraient également devenir des points de vente à l'avenir. La fonction "Tap to Pay" d'Apple permet déjà aux propriétaires d'iPhone d'utiliser leur téléphone comme terminal de paiement. Toutefois, une capacité normalisée permettrait à un plus grand nombre de personnes, en particulier dans les pays en développement où Android est plus répandu, d'utiliser leurs appareils pour effectuer des paiements dans leurs petites entreprises et magasins.



Ces projets sont actuellement encore en développement, certains étant plus avancés que d'autres. Le forum n'a pas encore annoncé de calendrier précis pour leur déploiement, mais il prévoit que ces projets se réaliseront sur une période de deux à cinq ans. Apple devrait en être au moins à l'iPhone 17...