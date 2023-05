Apple lance les paiements Tap to Pay sur iPhone en Australie

Après les USA et Taïwan, Apple a annoncé le lancement de Tap to Pay sur iPhone en Australie, permettant aux vendeurs indépendants, aux petits commerçants et aux grandes enseignes du pays d'utiliser l'iPhone comme terminal de paiement, sans autre accessoire.

Un troisième pays pour Tap To Pay

Introduite en février 2022, cette fonctionnalité permet aux iPhones compatibles d'accepter des paiements via Apple Pay, des cartes de crédit et de débit sans contact, et d'autres portefeuilles numériques, en utilisant uniquement un iPhone - aucun matériel supplémentaire ou lecteur de cartes de crédit n'est nécessaire.



Tap to Pay sur iPhone utilise la technologie NFC pour authentifier en toute sécurité les paiements sans contact, et la fonctionnalité prend également en charge la saisie du code PIN.

© Apple

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet, a déclaré :

L'Australie est une nation d'entrepreneurs et d'innovateurs, et les petites et moyennes entreprises sont au cœur de la main-d'œuvre du pays, employant des millions d'Australiens. Désormais, avec Tap to Pay sur iPhone, il est plus facile que jamais pour les entreprises de toute taille d'accepter les paiements sans contact de manière transparente en utilisant uniquement leur iPhone, quel que soit l'endroit où elles exercent leur activité. La commodité de Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises australiennes d'offrir à leurs clients des expériences de paiement sans contact faciles, sécurisées et privées, et de les aider à gérer et à développer leur activité.

Westpac et Tyro Payments sont les premières plateformes de paiement en Australie à prendre en charge Tap to Pay pour leurs clients professionnels. Apple précise que d'autres services de paiement, notamment ANZ Worldline Payment Solutions, Stripe, Till Payments et Zeller, mettront à disposition cette fonctionnalité sécurisée et pratique dans les mois à venir.



Pour mémoire, Tap to Pay nécessite l'iPhone XS ou des modèles plus récents, et fonctionne pour les clients comme n'importe quelle transaction Apple Pay classique. Les vendeurs doivent simplement ouvrir l'application, enregistrer la vente et présenter leur iPhone à l'acheteur, qui peut alors utiliser un mode de paiement sans contact approprié.



Rappelons enfin que Tap to Pay est disponible pour plus de 700 000 entreprises aux États-Unis, et les Apple Stores du pays ont également déployé la fonctionnalité. L'Australie est la troisième région à prendre en charge Tap to Pay, après un déploiement similaire à Taïwan le mois dernier. La France n'est toujours pas servie, mais gageons que cela sera bientôt le cas.