L'Albanie bannit TikTok pour un an : une première en Europe

Dans une annonce retentissante, le Premier ministre albanais Edi Rama vient de déclarer l'interdiction totale de TikTok dans son pays pour une durée minimale d'un an à partir de début 2025. Cette décision radicale, une première en Europe, fait suite à un drame impliquant des adolescents et soulève de nombreuses questions sur l'impact des réseaux sociaux chez les plus jeunes.

Une décision motivée par des événements tragiques

L'élément déclencheur de cette interdiction est le décès d'un adolescent de 14 ans, tué lors d'une rixe près d'une école de Tirana après un conflit né sur les réseaux sociaux. "TikTok est le voyou du quartier", a déclaré sans ambages Edi Rama lors d'une réunion avec des enseignants et des psychologues. Le Premier ministre albanais pointe notamment du doigt la différence de traitement entre la version chinoise de l'application, qui promeut l'éducation et les traditions, et sa version internationale qu'il qualifie de "saletés et de boue" :

En Chine, TikTok présente comment les étudiants peuvent suivre des cours, comment protéger la nature, comment préserver les traditions, mais sur TikTok en dehors de la Chine, nous ne voyons que des saletés et de la boue. Pourquoi avons-nous besoin de cela ?

Pour accompagner cette mesure, le gouvernement albanais prévoit de déployer des programmes éducatifs visant à mieux encadrer l'usage du numérique chez les jeunes et à impliquer davantage les parents dans le suivi de leurs enfants.

Un réseau social sous le feu des critiques mondiales

Cette interdiction s'inscrit dans un contexte plus large de défiance envers TikTok. Malgré son succès phénoménal avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et une moyenne de 34 heures d'utilisation mensuelle sur Android en 2024, l'application accumule les controverses. À noter que sur iOS, le temps d'utilisation serait similaire selon plusieurs études, ce qui montre l'omniprésence de l'application sur tous les écosystèmes, y compris celui d'Apple.



L'application fait l'objet de restrictions dans plusieurs pays :

Interdiction totale en Inde depuis 2020

Restrictions pour les adolescents en Australie

Accusations d'espionnage aux États-Unis avec une possible interdiction

Enquête de l'Union européenne sur une possible ingérence dans l'élection présidentielle roumaine

Sur l'App Store, TikTok reste l'une des applications les plus téléchargées malgré ces controverses, illustrant le paradoxe entre popularité et préoccupations croissantes concernant son impact sociétal. L'application chinoise reste le premier réseau social au monde, avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde sans compter la Chine. En somme, la décision de l'Albanie pourrait inspirer d'autres pays, au moins en Europe.



