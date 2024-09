Donald Trump débarque sur TikTok

Alors que la campagne présidentielle américaine approche et que la confrontation entre Joe Biden et Donald Trump s'annonce particulièrement intense, l'ancien Président des États-Unis qui veut absolument reprendre les clés de la Maison-Blanche, vient de renforcer sa communication en débarquant sur... TikTok !

Donald Trump sur TikTok

Après avoir voulu interdire TikTok lorsqu’il était Président, Donald Trump a surpris tout le monde ce week-end en ouvrant un compte TikTok qui est déjà certifié. Ce compte, créé samedi soir, n'a pour l'instant qu'une seule vidéo publiée dimanche matin, la vidéo en question montre Trump déambulant parmi la foule lors d'un événement de l'UFC à Newark dans le New Jersey. En un peu plus de 24 heures, cette vidéo a été visionnée plus de 57 millions de fois, un chiffre impressionnant alimenté à la fois par la curiosité des utilisateurs et par l'algorithme de TikTok.



La présence de Trump sur TikTok est déjà marquée par un succès fulgurant. En effet, il a déjà attiré 3 millions d'abonnés, un nombre supérieur à celui du compte Biden-Harris qui existe depuis plusieurs années et qui compte environ cinq fois moins d'abonnés. Ce nouvel outil de communication pourrait permettre à Trump de toucher plus facilement la jeunesse américaine, largement présente sur TikTok.

Cette inscription de Trump sur TikTok est assez surprenante compte tenu des actions passées de l'ancien Président vis-à-vis de l'application de divertissement chinoise. Lorsqu'il était à la Maison-Blanche, il avait tenté d'interdire l'application, affirmant à l'époque qu'elle représentait un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Trump accusait ByteDance, la société mère de TikTok, de permettre au gouvernement chinois d'utiliser l'application pour espionner les Américains.



Cependant, la position de Trump semble avoir évolué. Steve Bannon, homme politique et ancien membre de la marine américaine, a accusé Trump de changer d'avis sous l'influence de Jeff Yass, un milliardaire qui possède une participation importante dans TikTok. Trump a précédemment déclaré que l'interdiction de TikTok ne ferait que renforcer Facebook, qu'il considère comme un "ennemi du peuple". Cette nouvelle approche pourrait indiquer une stratégie de campagne visant à s'assurer le soutien d'un public plus jeune et à diversifier ses canaux de communication.

