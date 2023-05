L'action AAPL a la cote du côté des fonds de pensions canadiens

Le RPC, fonds de pensions canadien, a profité du début d'année 2023 pour investir massivement sur Apple. Un renforcement de position de plus de 50 % qui en dit long sur la confiance donnée à l'entreprise la plus valorisée en bourse dans le monde.

AAPL : la reine des marchés boursiers

D'après le récent rapport effectué par Barron's, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (RPC) vient de renforcer sa position boursière sur l'action d'Apple (AAPL). On parle ici d'un achat d'exactement 255 943 nouvelles actions AAPL sur le premier trimestre 2023.



Une opération qui fait grimper le total à 760 518 actions pour une augmentation de 50 %. Le RPC est une société qui a pour mission de gérer et d'entretenir correctement les fonds du Régime de pensions du Canada. On parle d'un actif sous gestion de plus de 497 milliards de dollars canadiens.

Cette information prouve une fois de plus la solidité de l'action AAPL sur le long terme aux yeux des investisseurs. Warren Buffett, investisseur milliardaire, a récemment fait l'éloge d'Apple et de son action boursière.



Bien évidemment, le RPC n'a pas commenté sa prise de décision, mais nul doute que la sérénité apportée par l'action AAPL en est la principale raison. À l'inverse, les actions détenues sur Tesla (TSLA) ont été réduites de 53 %, tout comme celles sur les sociétés liées aux véhicules électriques (VE) en général.

