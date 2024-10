Toutes les nouveautés des Mac M4 à venir cette semaine

Sans keynote, Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de Mac M4 la semaine prochaine par le biais de communiqués de presse, en commençant par des modèles actualisés des iMac, MacBook Pro et Mac mini. Bien qu’il n’y ait pas d’événement officiel prévu, Greg Joswiak, responsable marketing d’Apple, a officiellement indiqué que des nouveautés Mac étaient prévues à partir de ce lundi 28 octobre, avec des « annonces passionnantes ». Mais, comme à chaque fois, nous savons déjà tout.

Nouveau design compact pour le Mac mini M4

Le Mac mini devrait connaître un grand chamboulement, devenant plus compact et abandonnant les ports USB-A au profit de ports USB-C supplémentaires. Il pourrait également comporter des ports en façade, à l’image du Mac Studio, pour plus d’accessibilité. En tout, on attend 5 ports.



Les rumeurs les plus insistantes parlent d'un boîtier pratiquement aussi petit qu'une Apple TV, tout en proposant une puissance accrue avec la puce M4 et la variante Pro. De quoi permettre d'en faire une véritable machine à tout faire, des jeux au développement en passant par le montage ou la création.

iMac avec des accessoires Magic en USB-C

Avec le nouvel iMac M4, Apple devrait mettre à jour ses accessoires Magic Mouse, Keyboard et Trackpad avec des ports USB-C, conformément aux nouvelles règles européennes qui obligent les constructeurs à proposer des produits rechargeables avec un port unique. Du code trouvé dans la version candidate de macOS 15.1 fait référence à de nouveaux modèles, qui pourraient être lancés avec l’iMac M4. Une nouveauté pratique même pour le Mac mini et les personnes aimant ajouter un clavier externe sur le MacBook par exemple.



L'ordinateur tout-en-un n'évoluera pas outre-mesure, il devrait conserver son écran 24 pouces et son prix de départ de 1 599,00 €.

MacBook Pro M4 de base en Noir Sidéral

Pour la première fois, le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec puce M4 sera proposé en couleur Noir Sidéral (Space Black), auparavant réservée aux modèles haut de gamme. Cette mise à jour esthétique ne révolutionnera rien, mais c'est un signe distinctif par rapport au MacBook Air. Au-delà, aucun changement externe n'est attendu, les modifications seront sous le capot. L'écran miniLED sera toujours de la partie, la technologie OLED étant attendue pour dans deux ans, environ.

16 Go de RAM minimum

Justement, pour la première fois, Apple devrait équiper tous les Mac M4 de base d’au moins 16 Go de RAM, y compris le MacBook Pro 14” d’entrée de gamme, le Mac mini et l’iMac. C’est un changement significatif après des années à 8 Go, rendant ces Mac mieux adaptés aux fonctionnalités Apple Intelligence gourmandes en mémoire. Surtout, ce sera la fin de l'éternel débat sur les 8 Go de RAM dans des appareils à 2 000 euros.

Puces M4 Pro et M4 Max

Tandis que la puce M4 de base est déjà sortie dans l’iPad Pro 2024, les puces M4 Pro et M4 Max devraient faire leur première apparition dans les modèles de MacBook Pro haut de gamme. Construites sur le processus 3 nm de TSMC, elles promettent des améliorations de performance et d’efficacité énergétique, bien que les détails des cœurs restent inconnus. On retrouvera aussi la M4 Pro dans le Mac mini, en option.

Ports Thunderbolt doublés

Autre changement découlant de la conception de la puce M4, les ordinateurs annoncés cette semaine incluront plus de contrôleurs Thunderbolt. Cela signifie que les modèles M4 de base auront probablement plus de ports Thunderbolt, trois ports sur le nouveau MacBook Pro 14” et potentiellement quatre sur l’iMac M4.

Support du Wi-Fi 7

Dernier changement important, les nouveaux Mac M4 devraient prendre en charge le Wi-Fi 7, offrant des vitesses ultra-rapides pouvant atteindre 46 Gbit/s, réduisant ainsi les interférences et améliorant la connectivité. On retrouve déjà ce WiFi 7 sur l'iPhone 16 et sur l'iPad Pro M4.



Rendez-vous dès demain pour découvrir ces nouveautés. On peut tabler sur une annonce par jour, Apple ayant l'habitude de monopoliser l'attention sur la durée.



Vous attendez un modèle particulier ? Pour remplacer un ancien Mac ou un PC ?