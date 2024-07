En 2024, l'iPhone affiche une valeur de revente plus élevée que les smartphones concurrents

C'est une tendance qu'on observe chaque année : les iPhone se revendent bien plus cher que les derniers Samsung Galaxy qui perdent plus rapidement de leur valeur. En ce début d'année, un rapport de SellCell montre à quel point un iPhone de la gamme iPhone 14 ou 15 a tendance à se vendre à un tarif bien plus élevé qu'un Galaxy S23 ou S23 Ultra de Samsung qui perd beaucoup de sa valeur. Mais comment expliquer cela ?

Un iPhone 14/15 se revend plus cher qu'un Galaxy S23

Selon un récent rapport, quand vous achetez un iPhone et que vous souhaitez le revendre, celui-ci se revendra bien plus cher qu'un Galaxy de Samsung ou encore qu'un smartphone de OnePlus ou Google. Cela peut s'expliquer par la notoriété de l'iPhone, mais aussi par le fait qu'Apple ne propose pas autant de promotions intéressantes que certains de ses concurrents, ce qui laisse le prix officiel à un montant élevé et donc boost le marché de l'occasion qui profite des prix peu accessibles en neuf.



Sellcell précise dans son rapport que l'iPhone 15 Pro Max 256 Go est le smartphone qui garde le plus sa valeur, il a perdu seulement 18,2% de sa valeur à 4 mois de sa commercialisation. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S23+ 256 Go avait déjà perdu 35,3% de sa valeur, environ 3 mois après son lancement.

Toutefois, Samsung n'est pas le "pire élève" dans la perte de valeur des smartphones, le Pixel 8 Pro de Google avec un stockage de 1 To à perdu 68,1% de sa valeur après le premier mois de commercialisation, c'est du jamais vu pour un smartphone. Même son de cloche du côté du OnePlus 11, il a enregistré une perte de valeur de 51,5% après seulement 2 mois de commercialisation.



La chose en commun avec ces deux smartphones ? Les opérateurs ont rapidement présenté des tarifs attractifs et les revendeurs ont proposé des prix très intéressants pour écouler plus facilement les stocks, ce qui a fait baisser la valeur sur les sites spécialisés dans la revente de produits d'occasion.

iPhone 15 Vs iPhone 14

La gamme iPhone 15 expose une meilleure conservation de sa valeur comparée à la série iPhone 14, avec une perte jusqu'à 11% inférieure pour tous les modèles. Cela représente une amélioration de 5% en termes de rétention de valeur sur la même période post-lancement. En particulier, le modèle iPhone 15 Plus de 256 Go affiche une baisse de valeur plus faible, de seulement 11,3 %, par rapport à son homologue de la série iPhone 14.



Le rapport de SellCell le confirme encore une fois en 2024, si vous souhaitez acheter un smartphone et le revendre à un prix intéressant pour financier votre prochain smartphone, le mieux sera d'investir dans un iPhone.



Source