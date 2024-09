Plus vous changez d'iPhone souvent, plus vous achetez d'autres produits

Les utilisateurs d'iPhone ont différents comportements lorsqu'il s'agit de renouveler leur précieux smartphone. Certains attendent plusieurs années avant de changer de modèle, tandis que d'autres craquent dès qu'une nouvelle version sort. Et cette différence n'est pas anodine. Selon une récente étude, elle révèle en fait le degré d'attachement à l'écosystème Apple dans son ensemble.

Une étude sur le renouvellement des iPhone

Selon une récente étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), les acheteurs d'iPhone qui renouvellent leur smartphone tous les deux ans ou moins ont tendance à posséder davantage d'autres produits Apple comme des iPad et des Mac. Ces "upgraders rapides" montrent un comportement distinct qui les différencie de ceux qui gardent leur iPhone plus longtemps.

Environ 67% de tous les acheteurs d'iPhone possèdent aussi un iPad et 36% un Mac. Mais ces chiffres grimpent à 69% pour l'iPad et 42% pour le Mac chez ceux qui changent d'iPhone tous les deux ans maximum. À l'inverse, seulement 62% des utilisateurs qui gardent leur iPhone 3 ans ou plus ont un iPad, et à peine 29% ont un Mac. De fait, l'attachement à la marque se traduit surtout par la fréquence de renouvellement de l'iPhone qui demeure l'appareil principal des utilisateurs.

L'attachement à l'écosystème Apple se confirme chez les "upgraders rapides"

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Les iPad ont un cycle de vie plus long et sont plus abordables que les iPhone, ce qui facilite leur acquisition. C'est la raison pour laquelle l'iPad est le produit le plus acheté par les utilisateurs n'étant pas plongés dans l'écosystème Apple, et qui n'ont pas di'Phone. Les Mac sont eux plus chers et font face à la concurrence des PC sous Windows moins onéreux. Posséder un Mac est donc un fort indicateur de loyauté envers la marque à la pomme.

De plus, la fréquence à laquelle les consommateurs renouvellent leur iPhone reflète probablement leur budget global alloué aux technologies. Ceux prêts à faire chauffer la carte régulièrement investiront sûrement aussi dans d'autres produits Apple haut de gamme.

Quelles leçons pour la stratégie d'Apple ?

Apple peut s'appuyer sur la fidélité de ces "upgraders rapides" en leur proposant un accès anticipé aux nouveautés ou des offres exclusives sur les iPad et Mac. Récompenser leur loyauté encouragera des investissements supplémentaires dans son écosystème.

Comprendre le comportement des utilisateurs qui gardent leur iPhone plus longtemps aidera aussi Apple à mieux les cibler, via des offres de reprise ou en promouvant les avantages de son écosystème intégré pour les inciter à renouveler plus souvent leur iPhone et à explorer d'autres produits de la marque.

Comme le souligne CIRP, la vitesse à laquelle un utilisateur d'iPhone change de téléphone permet d'identifier quel type de client Apple il est. Les "upgraders" fréquents semblent être des clients Apple plus actifs, tandis que ceux plus patients paraissent moins engagés dans l'écosystème.