Apple publie une deuxième bêta de macOS Ventura 13.5

Apple a diffusé une deuxième version bêta de macOS Ventura 13.5 aux développeurs à des fins de test. La deuxième bêta devrait embarquer des nouveautés qui débarqueront prochainement sur la version officielle distribuée au public, mais aussi des correctifs afin d'optimiser la stabilité.

Comment installer la nouvelle bêta 2 ?

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta 2 via l'Apple Developer Center et après avoir installé le profil approprié, les versions bêta étant disponibles via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les paramètres système.

Quelles nouveautés ?

Malheureusement, la première version bêta de macOS 13.5 n'a pas révélé de nouvelles fonctionnalités particulièrement intéressantes. La vérification de la clé de contact iMessage étant une fonctionnalité multiplateforme, elle sera incluse dans macOS Ventura 13.5 si elle est publiée dans la mise à jour iOS 16.6.