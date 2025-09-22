Les coques TechWoven peinent à convaincre pour iFixit

Il y a deux ans, iFixit a vu que poser ses doigts tout gras sur la nouvelle coque FineWoven d’Apple était problématique, pensant alors que les étuis en textile technologique étaient finis. Mais pourtant, la femme d'Arthur Shi a utilisé une coque FineWoven sur un iPhone 15 Pro pendant 18 mois, ce dernier ayant enduré la vie de maman. Les coups, les tâches et autres chargeurs sans fil l'ont abîmé. Pourtant, il est encore en vie, mais avec l'impression qu'il a déjà vécu un demi-siècle. Alors qu'en est-il de la nouvelle génération de coque Apple, en TechWoven ?

Une deuxième chance pour les coques Apple

Cette année, Apple a présenté les accessoires TechWoven, une apparente amélioration de FineWoven. Après le lancement désastreux des FineWoven censés remplacés le cuir naturel pour l'écologie — critiqués — Apple a revu sa copie. TechWoven, fait de polyester 100 % recyclé, a subi « des milliers d’heures de tests ».

À l’aide du microscope numérique DSX2000, iFixit a examiné un étui TechWoven Sienne, vendu 79 euros sur Amazon et sur le site d'Apple. Sa texture semble plus rugueuse, plus proche d’un plastique robuste que d’un tissu, contrairement à FineWoven. Sous grossissement, les fils tricolores du tissage technique (comme l'appelle Apple en français) sont 35 % plus épais (~280 μm contre ~180 μm), avec un revêtement brillant.



Pour simuler les aléas du quotidien, iFixit a versé du café sur cette coque TechWoven. Le liquide est resté en surface, laissant un léger résidu après essuyage. L’alcool isopropylique à haute concentration (IPA qu'on trouve à 6 euros sur Amazon) a éliminé toutes les taches visibles, bien qu’une légère odeur de café persiste. Les tests avec de l’huile d’olive et de la sauce piquante ont suivi, le revêtement résistant efficacement après nettoyage à l’IPA.



Pour la durabilité, iFixit a frotté une clé de voiture sur TechWoven — aucune marque visible. Un couteau, cependant, a entaillé le revêtement et les fils, laissant de légères rayures. Encore pire avec le cutter. De plus, les tests de café post-lames ont montré que la protection de surface du TechWoven échouait, laissant le liquide pénétrer le tissu. Logique.



La technologie TechWoven est plus durable et résistante aux taches que le FineWoven, mais ressemble à du plastique texturé, perdant la sensation naturelle du tissu. Le revêtement altère aussi la réflectivité, le rendant moins organique. Bien qu’amélioré, iFixit n’est pas totalement convaincu par TechWoven. Le plus cool pour Arthur fut les images proposé par son microscope DSX2000.

Une coque TechWoven zoomée à 200 microns



Si vous voulez protéger un iPhone Air ou un iPhone 17 / 17 Pro, mieux vaut consulter notre sélection de coques pas chères.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.