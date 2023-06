En Belgique, un abonnement Fibre à 8,5 Gbit/s chez Proximus coûte... 114€/mois !

On a souvent tendance à l'oublier, mais en France, nous avons énormément de chance d'avoir des tarifs très accessibles pour nos abonnements internet et nos forfaits mobiles. À l'étranger, les tarifs sont nettement plus élevés, c'est d'ailleurs flagrant sur les abonnements de Fibre. Proximus en Belgique vient de dévoiler une box Fibre de 8,5 Gbit/s à un tarif hallucinant !

Des prix 3 fois plus élevés qu'en France

Contrairement aux offres accessibles en France, les Belges sont loin d'être gâtés en termes d'enveloppe de data pour leur forfait mobile, mais aussi pour les prix de leurs abonnements internet. L'opérateur historique Proximus vient de dévoiler le lancement trois nouvelles offres Fibre pouvant proposer un débit descendant jusqu'à 10 Gbit/s (en réalité, c'est du 8,5 Gbit/s).



Si au premier abord les offres sont intéressantes, les tarifs vont rapidement refroidir ceux qui souhaiteront souscrire aux offres.

En effet, Proximus s'est complètement lâché sur sa grille tarifaire, allant jusqu'à présenter sa meilleure offre à 114€/mois. Un tarif très agressif par rapport à ce que nous avons en France où on peut par exemple retrouver la Freebox Delta en Fibre 10 Gbit/s à seulement 49,99€/mois sans engagement.

Le communiqué de presse publié par l'opérateur dévoile 3 offres distinctes avec d'importants écarts de prix :

Mega Fiber : 500 Mbit/s en débit descendant, 500 Mbit/s en débit montant à 72€/mois

Giga Fiber : 2,5 Gbit/s en débit descendant, 500 Mbit/s en débit montant à 87€/mois

Ultra Fiber : 8,5 Gbit/s en débit descendant, 1 Gbit/s en débit montant à 114€/mois

Proximus met également en avant ses investissements majeurs dans le réseau Fibre en Belgique, l'opérateur précise que sa couverture Fibre occupe désormais 23% du territoire, ce qui représente environ 1,4 million de foyers et entreprises raccordables à la Fibre sur une simple souscription. Au total, on retrouve 106 villes qui bénéficient de la fibre et 50% de la population éligible dans la région bruxelloise.



Les offres citées ci-dessus seront disponibles pour les Belges dès le 10 juillet 2023, il faudra un sacré budget pour profiter pleinement de la fibre optique de Proximus. Pas sûr que l'offre Ultra Fiber rencontre un grand succès auprès des particuliers !



En attendant, en France, vous pouvez souscrire à des abonnements internet largement moins chers :

