La version USB-C des AirPods et du AirPods Max pas avant 2024 selon Bloomberg

Finalement, Apple ne serait pas prêt pour faire passer tous les accessoires audio à l'USB-C en même temps que l'iPhone 15, qui troquera son port Lightning pour un port USB-C plus conventionnel. Une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui pensaient pouvoir profiter du chargeur unique sur tous les appareils de la marque dès cette année.

Il va falloir patienter

Comme le rapporte Bloomberg, le boîtier USB-C pour les AirPods Pro 2 devrait être disponible cet automne, en même temps que les nouveaux iPhone, mais celui des AirPods bas de gamme d'Apple n'est pas prévu avant 2024. De même, notre confrère affirme que le casque AirPods Max haut de gamme, vendu 629 euros, ne serait pas non plus mis à jour avec la charge USB-C avant l'année prochaine.

La mise à jour des AirPods Pro se limitera probablement au nouvel étui, qui sera doté d'un port USB-C et permettra aux clients de l'iPhone 15 de recharger leur téléphone et leurs écouteurs avec le même câble. Chose qu'auraient aimé les AirPods 2, AirPods 3 et AirPods Max dans l'immédiat.



N'ayant pas été renouvelé depuis ses débuts en 2019, l'AirPods Max commence à se faire vieux, surtout manquant de plusieurs fonctionnalités clés. On imagine qu'Apple sorte directement l'AirPods Max 2 avec un port USB-C plutôt que de mettre à jour le premier modèle.



Reste que l'entreprise pourrait avoir plusieurs variantes d'un même produits, sachant qu'elle commercialise déjà deux versions des AirPods (3e génération), l'une avec un étui de charge Lightning et l'autre avec un étui de charge MagSafe permettant la charge sans fil. La version USB-C trouverait facilement sa place dans ces conditions.



Quoiqu'il en soit, nous aurons une première réponse dès mardi 12 septembre lors du keynote Apple.



Rappelons en outre qu'iOS 17 apporte plusieurs nouveautés logicielles pour les AirPods Pro 2 - comme l'Audio adaptatif et le volume personnalisé.