Les nouveautés des AirPods Pro 2 attendues sur les AirPods Max 2

Avec la sortie des AirPods Pro 2, les AirPods Max sont devenus le plus ancien produit de la gamme d'écouteurs d'Apple. Introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la transparence adaptative et la puce H2, les AirPods Pro de deuxième génération nous donnent une bonne idée de ce que l'on peut attendre des AirPods Max 2.

Les nouveautés attendues sur les AirPods Max 2

Près de deux ans après la sortie du modèle initiale, les rumeurs concernant un successeur au AirPods Max se font toujours timides. La dernière fois que nous en avons entendu parler, c'était un rapport de Mark Gurman de Bloomberg en mai 2021, qui expliquait qu'Apple envisageait de lancer de nouvelles options de couleurs pour son casque. Mais avec les nouveaux AirPods Pro 2 que l'on vient de tester, nous en apprenons bien d'avantage.

Puce H2

Les AirPods Pro de deuxième génération sont les premiers à intégrer la puce H2. Celle-ci permet d'améliorer la puissance de calcul afin de renforcer la qualité du son sur les AirPods Pro et d'améliorer l'autonomie de la batterie grâce à une meilleure efficacité énergétique. Les AirPods Max étant les modèles les plus haut de gamme d'Apple, il semble presque certain que la prochaine version contiendra une puce H2 dans chaque oreillette.

Connectivité Bluetooth 5.3

Vous le savez également, les AirPods Pro 2 sont dotés de la technologie Bluetooth 5.3, une spécification qui a également été introduite sur l'iPhone 14 ainsi que dans l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra. Il est donc inévitable que les AirPods Max de deuxième génération soient également équipés de la dernière norme Bluetooth qui apporte des améliorations importantes en termes de fiabilité, de performances de connexion et de consommation d'énergie.

Meilleure suppression active du bruit

Grâce à la puce H2, les AirPods Pro de deuxième génération offrent une annulation active du bruit (ANC) améliorée, jusqu'à deux fois plus efficace pour bloquer les bruits indésirables. Notre test l'a prouvé avec un confort nettement supérieur dans des environnements bruyants.

Des basses plus percutantes

Comme la réduction de bruit, les basses sont bien plus performantes avec un son plus percutant et dynamique. Cela saute aux oreilles dès la première utilisation.

Transparence adaptative

Les AirPods Pro 2022 disposent d'un tout nouveau mode Adaptive Transparency qui laisse passer les bruits ambiants importants, comme la parole, tout en réduisant fortement les bruits ambiants indésirables, comme la sirène d'un véhicule qui passe, les outils de construction et autre. Résultat, vous avez un son de qualité, tout en restant connecté au monde extérieur.

Capteurs de détection de la peau

La technologie de détection de la peau d'Apple a été introduite pour la première fois sur les AirPods 3 et a été récemment étendue aux AirPods Pro, laissant les AirPods Max comme le seul produit AirPods de la génération actuelle sans cette fonctionnalité. Les AirPods Max utilisent toujours des capteurs optiques pour détecter quand ils sont placés sur les oreilles d'un utilisateur.

Une batterie plus endurante

Apple vante l'amélioration de l'autonomie des batteries des AirPods de troisième génération et des AirPods Pro de deuxième génération. Les AirPods Max de deuxième génération pourraient bénéficier d'une autonomie similaire grâce aux gains d'efficacité de la puce H2, du Bluetooth 5.3 et des capteurs de détection de la peau, à condition qu'Apple ne réduise pas la taille de la batterie interne pour alléger le casque (qui est un peu lourd).

Résistance à la sueur et à l'eau

Les AirPods 3 et les AirPods Pro 2 sont dotés d'écouteurs et de boîtiers de charge résistants à la sueur et à l'eau, classés IPX4. De leur côté, les AirPods Max de première génération ne disposent d'aucun indice de résistance à la sueur ou à l'eau. Une évolution dans ce sens pourrait les rendre aptes au sport.

Puce U1

Le boîtier de charge MagSafe des AirPods Pro 2022 est doté d'une puce U1 d'Apple permettant une recherche précise dans l'application Localiser, à l'instar des AirTags.



Les AirPods Max actuels offrent une prise en charge de base dans l'app Localiser, mais une puce U1 dans la version de deuxième génération pourrait permettre une localisation beaucoup plus précise des écouteurs lorsqu'ils sont à proximité.

Chargement

L'étui des AirPods Pro de deuxième génération permet de les recharger à l'aide d'un chargeur sans fil, tout comme les AirPods. En revanche, le casque doit toujours se recharger avec un câble. Espérons que l'AirPods Max 2 sera compatible MagSafe.



Et vous, vous attendez quoi du AirPods Max 2 ?