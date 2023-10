Le nouveau AirPods Max USB-C n'apportera rien d'autre fin 2024

Apple ne mettra visiblement pas à jour son casque AirPods Max avant la fin de l'année 2024 et, à part de nouvelles couleurs et la recharge USB-C, aucun autre changement majeur n'est attendu. Une déception pour celui qui succéder au casque sorti fin 2020.

Pas d'AirPods Max 2 pour 2024

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On" largement consacrée à l'évènement Scary Fast de demain, Mark Gurman de Bloomberg indique qu'Apple remplacera le port Lightning par l'USB-C pour se conformer à la réglementation européenne et pour assurer la cohérence de sa gamme AirPods, sans autre changement significatif. Cela veut dire que la première génération du casque sera simplement mise à jour pour continuer à être vendue, sans intégrer les nouveautés des AirPods Pro 2 comme la puce H2 et les fonctionnalités qui l'accompagnent, telles que l'Audio adaptatif, la détection des conversations et le volume personnalisé. Ces nouveautés ont été introduites par iOS 17.

En effet, la prochaine version des écouteurs supra-auriculaires d'Apple sera tellement similaire aux modèles actuels qu'Apple conserverait l'appelletion "1ère génération", à l'instar des AirPods Pro USB-C. Tout cela d'ici un an.



Les clients qui espéraient un vrai AirPods Max 2 seront donc déçus. Parmi les changements attendus, outre les options suscitées, on attend qualité audio sans perte en Bluetooth, un nouvel étui de chargement et une conception plus légère.



Rappelons enfin que le journaliste américain indiquait récemment que les trois modèles AirPods et les accessoires Mac tels que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad étaient susceptibles de passer à l'USB-C d'ici 2024.