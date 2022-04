Bouygues Telecom : premier opérateur à lancer le Wi-Fi 6E en France

Les hausses de prix on n’y échappe jamais. Bouygues Télécom qui était l'un des FAI les plus intéressants au niveau des tarifs de ses box internet vient d'augmenter sa grille tarifaire...

L'objectif de cette dernière norme Wi-Fi est d'apporter encore plus de puissance à courte distance, sans oublier qu'elle libère de l'espace sur les autres bandes de fréquence. À noter que du côté d'Apple, nous sommes pour le moment bloqués au Wi-Fi 6 sur les iPhone et Mac récents.

Si Orange s'apprête à présenter sa Livebox 6 avec Wi-Fi 6 et sûrement Wi-Fi 6E demain, Bouygues Telecom souhaite passer à l'étape supérieure en devenant le premier opérateur français à proposer le Wi-Fi 6E. À partir du 25 avril prochain, l'opérateur va mettre en vente son modem Wi-Fi 6E qui a déjà été envoyé à plusieurs centaines de clients durant le mois de mars. Pour en profiter, il faudra souscrire à l'offre Bbox Ultym au prix de 46.99 € . Si c'est votre première année d'abonnement, le tarif descend à 28.99 € pour les douze premiers mois. Niveau design, le routeur est identique à celui lancé en 2020. Il faut donc se tourner vers l'intérieur pour trouver de la nouveauté avec l'ajout du Wi-Fi 6E qui exploite une nouvelle bande de fréquence (6 GHz).

