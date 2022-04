Introduire une carte SIM Free Mobile dans un iPad vous affiche "Bouygues" comme opérateur

Julien Russo

Aujourd'hui, les iPad qui rencontrent le plus de succès sont les versions Wi-Fi, cependant, beaucoup de clients Apple choisissent aussi la version Wi-Fi + cellulaire, ce qui évite de faire un partage de connexion permanent en déplacement. Parmi les SIM les plus utilisés dans les iPad en France, on retrouve : Free Mobile. Un opérateur qui propose de la data illimitée à un prix défiant toute concurrence.

Free Mobile sur iPad ?

Il y a un détail surprenant.

Quand vous introduisez une carte SIM dans un iPhone ou un iPad, vous avez le nom de votre opérateur qui s'ajoute en haut de l'écran avec la mention 3G, 4G ou 5G. Cet affichage s'appelle en langage technique le "Carrier Bundle", tous les opérateurs du monde doivent se rapprocher d'Apple pour que leur marque apparaisse une fois la carte SIM déverrouillée.



Quand Free Mobile a lancé ses offres en France, l'opérateur de Xavier Niel avait organisé l'inscription du Carrier Bundle sur iOS pour que les abonnés voient bien "Free Mobile" dès qu'ils se connectaient à une antenne relais à proximité d'eux. Le problème, c'est que Free Mobile ne l'a fait que pour l'iPhone.

Depuis 2012 (année de lancement de l'opérateur), aucun Carrier Bundle n'a été créé pour l'iPad et l'Apple Watch.

Résultat, quand on insère une carte SIM Free Mobile (ou qu'on utilise une eSIM) dans un iPad, on aperçoit dès les premières secondes l'opérateur "Carrier 50.0". Comme l'iPad est configuré pour récupérer à tout prix un vrai nom d'opérateur, la tablette choisit... Bouygues Telecom au bout de 1 à 2 minutes de recherche !



Comme le révèle l'utilisateur Twitter @TiinoX83, cela n'empêche pas de profiter de la connexion cellulaire en 4G, mais il est impossible de bénéficier de la 5G et surtout cela donne l'impression d'être abonné à Bouygues Telecom alors qu'on a souscrit un forfait chez Free Mobile !

Free déclare faire remonter l'anomalie

Le tweet a fait un joli buzz au point de faire réagir le compte @Free_1337 qui a expliqué effectuer une remontée à Apple pour corriger cette anomalie d'affichage. Ce qui veut dire que le Carrier Bundle a bien été enregistré, mais que le problème se trouverait chez Apple ?

Si c'est le cas, c'est assez surprenant, car l'affichage de SFR, Bouygues Telecom et même Orange a toujours été conforme sur l'iPad et l'Apple Watch.