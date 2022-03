Orange va présenter sa Livebox 6 avec Wi-Fi 6 le 6 avril

Il était temps diront les clients. Orange s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec la Livebox 6. Deux ans et demi après la version 5 qui n'apportait pas grand chose et qui restait sur la technologie Wi-Fi 5 au grand dam des clients Apple qui se trouvent bridés par le débit du boîtier de l'ancien France Télécom. Le rendez-vous est pris pour le 6 avril.

Enfin du nouveau pour les clients Livebox

Si la Livebox 5 était éco-responsable, elle n'avait apporté aucune innovation notable. Orange s'est fait dépasser par tous ses concurrents qui proposent du Wi-Fi 6, mais aussi des ajouts intéressants comme une enceinte intégrée que l'on peut utiliser chez Free ou SFR avec respectivement la Freebox Delta et la SFR Box 8.



Peu d'informations a filtré pour le moment, mais il est quasiment certain que la box intégrera du Wi-Fi 6 voire du WiFi 6E. La gestion de l’IPV6 serait également de la partie sur le boîtier serveur.

Si l'on se réfère à la Livebox 6 espagnole lancée en 2020, on peut s'attendre à un design vertical, un WiFi 6 double bande (4×4 5 GHz et, 3×3 2,4 GHz), un processeur ARMv8 B53 dual-core 1,5 GHz avec 512 Mo de RAM, 4 ports Ethernet Gigabit, 2 ports RJ-11 pour VoIP et un port USB 3.0. Sans oublier un port WAN Ethernet RJ-45 de 2,5 Gigabits ou GPON (ONT intégré) selon la version, fibre ou non.



Réponse mercredi 6 avril, soit dans une semaine. L'image semble montrer un mode "ne pas déranger"...



Voici le tweet de Nicolas Lellouche :