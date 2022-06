tvOS 16 : Apple va améliorer la connectivité inter-appareils

Julien Russo

Lors de l'Apple Event du 6 juin, Apple n'a quasiment pas parlé de tvOS 16, la future mise à jour pour l'Apple TV. Si ce nouveau firmware ne va pas apporter beaucoup de changements, on retrouve tout de même quelques améliorations qui vont révolutionner la manière dont communique l'Apple TV avec le reste des appareils de l'écosystème.

Une connectivité inter-appareils avec une plus grande intégration

La mise à jour tvOS 16 devrait apporter quelques nouveautés, même si Apple ne l'a pas mentionné lors de son événement, on sait déjà que les manettes de Nintendo Switch seront prises en charge, que le HDR10+ est désormais de la partie ou encore que lors de la création d'un profil, les prénoms des membres de votre famille Apple seront suggérés.



Toutefois, la plus grosse innovation devrait être une nette amélioration de la connectivité entre l'Apple TV et les autres appareils Apple que vous détenez. En effet, Apple va offrir aux développeurs un tout nouveau framework « DeviceDiscoveryUI », il va devenir possible de créer des applications tvOS et iOS qui communiquent entre-elles via le réseau local de votre domicile.

Cela est déjà réalisable avec tvOS 15, mais Apple va pousser les choses encore plus loin en proposant une interface native et un processus largement plus facile et accessible pour les développeurs les moins expérimentés.

Cette nouvelle API pourrait être comparable à l'intégration d'Apple Fitness+, l'application développée par le géant californien est probablement le meilleur exemple pour montrer la perfection d'une connectivité entre l'Apple TV et le reste des appareils Apple. En effet, l'app de fitness est capable de communiquer en temps réel avec l'Apple Watch (pour récupérer les battements de votre cœur et les calories brûlées) et avec l'iPhone pour tout transférer dans l'application Forme afin que vous ayez un résumé complet.



Toutes ces informations proviennent d'une session à la WWDC 2022, Apple présentait le framework aux développeurs et voici comment cela est exposé :

DeviceDiscoveryUI fournit une interface utilisateur système pour une découverte facile des appareils à proximité. Une fois qu'un appareil a été découvert, votre application peut facilement ouvrir une connexion à cet appareil. Étant donné que cette connexion a été établie à l'aide de l'interface utilisateur système, vous n'avez pas à vous soucier de la gestion des autorisations d'accès au réseau local. Et parce que le système gère l'établissement sécurisé de cette connexion, vous n'avez plus besoin de mettre en œuvre votre propre échange de clés, car la plate-forme crypte les données transmises pour vous.

Vous l'aurez compris, cette connectivité plus poussée entre l'Apple TV et les autres appareils Apple est une gigantesque opportunité pour l'expérience utilisateur. Les développeurs vont pouvoir profiter plus facilement de cette fonctionnalité qui n'était pas forcément très exploitée sur tvOS 15 à cause de son processus de développement compliqué.