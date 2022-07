Encore une petite bêta 3 pour tvOS 16 sur Apple TV

Début juin, Apple nous a présenté les nouveaux logiciels qui équipent ses produits les plus populaires dont tvOS 16 pour les Apple TV HD et Apple TV 4K. Lors du keynote de la WWDC 22, nous avons également découvert les versions iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS 13 Ventura. Cette fois, la firme de Cupertino publie la troisième bêta de tous les firmwares, une bonne nouvelle pour les développeurs qui vont pouvoir notamment trouver des corrections de bugs.

Quelles nouveautés pour la bêta 3

tvOS 16 est, encore une fois, le parent pauvre de cette année. Apple n'a parlé d'aucune nouveauté de manière officielle lors de sa conférence. Pire, elle n'a même pas cité le système d'exploitation des Apple TV. Toutefois, avec la première bêta nous avions trouvé une meilleure connectivité inter-appareils. La bêta 2 n'avait rien donné de particulier.



Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans tvOS 16 bêta 3 :

Article en cours...

Comment installer tvOS 16 ?

tvOS 16 est donc disponible avec très peu de nouveautés et, pour l'installer, il faut passer par Xcode. Suivez notre tutoriel pour installer tvOS 16 sur Apple TV.