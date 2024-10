CleanTrace de Dyson utilise le LiDAR de l'iPhone pour éradiquer la poussière

La société Dyson s'est basé sur étude mettant en avant le manque de minutie d'une partie de ses clients pour proposer une innovation en matière de nettoyage domestique. Nommée CleanTrace, cette fonctionnalité a été intégrée à l'app MyDyson et se sert du capteur Lidar de l'iPhone pour ne laisser aucune poussière à la maison.

MyDyson passe à la réalité augmentée

Passer l'aspirateur n'est pas toujours facile, même avec un cher Dyson entre les mains. Comme l'a démontré le constructeur britannique, la perte de temps et le gaspillage énergétiques sont légion chez les utilisateurs qui ont tendance à négliger certaines zones tout en repassant plusieurs fois sur d'autres.

C'est comme cela que CleanTrace est née, une nouveauté logicielle qui, grâce à la réalité augmentée, permet aux utilisateurs de visualiser en temps réel les zones déjà nettoyées et celles qui méritent un passage. Pour cela, le numéro de l'aspiration sans sac utilise la caméra arrière de l'iPhone "Pro" fixé à l'appareil (via un support dédié) et une vue en réalité augmentée dans son application. La marque qui avait imaginé se lancer dans l'automobile s'est tout simplement inspirée des robots aspirateurs qui cartographient nos intérieurs avant de se mettre au travail. Chez Dyson il y a le 360 Vis Nav, mais les plus connus sont certainement ceux de Roomba.

Le nouveau Dyson CleanTrace™ se compose de deux parties : Le logiciel activé par l'intermédiaire de l'appli MyDyson™ vous permet de visualiser votre parcours de nettoyage en temps réel avec la technologie AR (réalité augmentée). Et le matériel sous la forme d'une pince pour téléphone, qui se fixe à la baguette de votre aspirateur Dyson Gen5detect™ - pour que la caméra de votre téléphone puisse voir le chemin de nettoyage à partir d'une position optimisée.

Une fois terminé, vous pouvez retirer votre iPhone du support et scanner l'ensemble de votre pièce pour la vérifier. Idéal pour les personnes maniaques.

La technologie Lidar

Pour mémoire, la technologie LIDAR (Light Detection and Ranging) a été introduite avec l'iPhone 12 Pro (et juste avant l'iPad Pro de 2020), et évalue les distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source. En inondant la zone de laser, cela permet de scanner et modéliser des objets et des environnements en 3D, mais aussi détecter les obstacles.



Extrêmement sophistiquée, cette technique est souvent employée pour la conduite autonome des voitures électriques récentes (bien que Tesla l'ait abandonnée), dans les véhicules de l'armée ou encore par la NASA pour ses missions sur Mars.

La compatibilité

Ainsi, les téléphones compatibles sont limités à l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro, ainsi que les variantes "Max". Du côté des aspirateurs, seuls le Dyson Gen5detect est capable d'accueillir le support CleanTrace. La mise à jour logicielle est actuellement en test et sera déployée en juin, directement au sein de l'application MyDyson. Le Gen5 Detect est tout de même vendu près de 900 euros sur Amazon...

Télécharger l'app gratuite MyDyson™

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.