Le permis de conduire est disponible dans l'app France Identité

Après des mois de test, le permis de conduire numérique est enfin disponible sur nos iPhone et Android pour tous les français. Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, qui dirige l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), a confirmé la nouvelle à nos amis du Parisien. Lisez bien pour tout savoir sur le permis dématérialisé.

Où ajouter son permis numérique ?

Tout se passe dans l'application France Identité. Le pré-requis, au-delà d'avoir installé l'application en question, est d'avoir une carte nationale d’identité électronique (CNIe), comme 17 millions de Français. Sans lui, impossible d'avoir la copie numérique de votre permis. Lancée en 2021, elle contient une puce et un QR Code.

Pour installer votre e-permis, ouvrez donc France Identité et non pas Wallet d'Apple, la firme n'ayant pas encore ouvert son système NFC en France (mais cela devrait arriver bientôt avec l'application de la DMA). Suivez maintenant les étapes :

Scanner sa carte avec son iPhone (ou taper directement les chiffres d'identification ou bien scanner le QR Code sur Mes Points Permis) Lire la puce de sa carte avec un modèle compatible NFC (iPhone 7+) Créer un code personnel à six chiffres pour sécuriser l'accès aux données.

C'est tout.



Par la suite, vous pourrez facilement éditer une attestation de capacité à conduire depuis l'application, alors que France Identité pourra aussi héberger cartes grises et attestation d’assurance dématérialisées. Une première phase de test est prévue d’ici la fin d’année pour ces deux papiers.

Pourquoi avoir son permis de conduire sur smartphone ?

S'il était déjà possible de scanner son permis et de l'avoir en photo, il n'était pas valable pour les forces de l'ordre. Madame Baudouin-Clerc précise que ce permis numérique a désormais la même valeur que le célèbre papier rose. De plus, Les policiers pourront vérifier plus rapidement la validité du permis via de nouveaux smartphones NEO équipés de puces NFC.



En outre, le permis dématérialisé est censé limiter les cas de fraude et de falsification grâce à un chiffrement et une protection par code (ou biométrie).



Si vous ne voulez pas être fichés, vous pouvez évidemment rester sur les bons vieux papiers physiques, en tout cas pour l'instant. Certains évoquent le fait qu'il s'agit d'un pas supplémentaire vers le contrôle numérique qui regroupera bientôt l'identité, la santé et le bancaire.

Télécharger l'app gratuite France Identité