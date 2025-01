Le Royaume-Uni annonce les cartes d'identité et permis numériques dans GOV.UK

Le gouvernement britannique a annoncé un portefeuille numérique destiné à stocker les cartes d'identité et permis de conduire numériques. Bien qu'il ne soit pas certain que ce dernier soit compatible avec Apple Wallet, les utilisateurs accéderont à leurs permis de conduire numériques via l'application GOV.UK Wallet sur leurs iPhones une fois la mise à jour déployée. Actuellement, seule l'app GOV.UK ID Check existe pour se connecter facilement aux différents services officiels.

GOV.UK : le FranceIdentité anglais

Comme ce que l'on connait avec France Identité, le permis numérique britannique aura une double fonction : prouver l'âge pour les achats soumis à une limite d'âge et confirmer les privilèges de conduite. Des mesures de sécurité telles que Face ID ou Touch ID protégeront les données personnelles, garantissant une protection même en cas d'égarement de l'appareil.

Au-delà du permis de conduire, le portefeuille numérique pourra aussi contenir la carte d'identité, des cartes d'ancien combattant, des chèques DBS et divers autres documents émis par le gouvernement. Dans un premier temps, les documents papier traditionnels resteront une option pour ceux qui les préfèrent. Certains ne comprennent pas le fonctionnement, d'autres ont peur de la surveillance possible.



En même temps que le lancement des versions numériques des pièces d'identité, le gouvernement britannique va lancer un chatbot nommé « GOV.UK Chat », développé en collaboration avec OpenAI. Ce chatbot, actuellement en phase de test, permettra aux résidents du Royaume-Uni de gérer leurs paiements et de recevoir des notifications et des rappels liés aux services.



A titre de comparaison, aux États-Unis, Apple a collaboré avec plusieurs États pour intégrer les permis de conduire et les cartes d'identité numériques dans l'application Wallet pour les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible dans neuf États et à Porto Rico, et au moins six autres États se sont engagés à l'adopter à l'avenir.

Télécharger l'app gratuite GOV.UK ID Check