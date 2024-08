Un nouvel État aux États-Unis accepte le permis de conduire dans Apple Wallet

Depuis 2021, Apple propose aux États des États-Unis, ainsi qu'aux pays partout dans le monde d'intégrer le permis de conduire dans l'application Apple Wallet de l'iPhone. Si pour l'instant cette fonctionnalité est peu déployée à cause des contraintes réglementaires et des nécessités de partenariats locaux, de plus en plus d'États aux États-Unis collaborent avec Apple !

Le permis de conduire peut désormais être enregistré dans Apple Wallet pour les résidents de l'Ohio

À la WWDC 2021, Apple révélé avec fierté la possibilité de créer une "copie numérique" de son permis de conduire dans l'application Apple Wallet. Avec des engagements de sécurité particulièrement stricts et élevés, Apple n'a pas réussi à convaincre autant d'États et de pays qu'espéré, mais heureusement les choses commencent à évoluer positivement.



Après le Maryland, l'Arizona, la Géorgie et le Colorado, ce sont désormais les autorités locales de l'Ohio qui acceptent que les automobilistes enregistrent leur permis de conduire dans Apple Wallet. Les contrôles de police sur les routes de l'Ohio pourront aussi se faire en présentant le permis de conduire sur l'iPhone, toutefois, si le policier exige la version physique, il faudra bien évidemment la montrer.

Pour le permis de conduire dans l'iPhone, Apple tient plusieurs engagements :

Sécurité des données : Les informations d'identité des utilisateurs sont cryptées et protégées contre les falsifications et les vols. Les données sont stockées de manière sécurisée sur l'iPhone et l'Apple Watch, et ne sont accessibles qu'avec une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID​.

: Les informations d'identité des utilisateurs sont cryptées et protégées contre les falsifications et les vols. Les données sont stockées de manière sécurisée sur l'iPhone et l'Apple Watch, et ne sont accessibles qu'avec une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID​. Confidentialité : Ni Apple ni les états émetteurs ne peuvent savoir quand ou où les utilisateurs présentent leurs identités. Les données sont transmises directement et de manière chiffrée entre l'appareil et le lecteur d'identité.

: Ni Apple ni les états émetteurs ne peuvent savoir quand ou où les utilisateurs présentent leurs identités. Les données sont transmises directement et de manière chiffrée entre l'appareil et le lecteur d'identité. Facilité d'utilisation : Ajouter un permis de conduire ou une carte d'identité dans Apple Wallet est aussi simple que d'ajouter une nouvelle carte de crédit. Les utilisateurs doivent scanner leur carte physique et prendre un selfie pour vérification par l'état émetteur.

: Ajouter un permis de conduire ou une carte d'identité dans Apple Wallet est aussi simple que d'ajouter une nouvelle carte de crédit. Les utilisateurs doivent scanner leur carte physique et prendre un selfie pour vérification par l'état émetteur. En cas de perte de l'iPhone ou de l'Apple Watch : les utilisateurs peuvent utiliser l'application Find My pour verrouiller leur appareil à distance et effacer les données si nécessaire​

