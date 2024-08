Le permis de conduire dans Wallet arrive en Californie

La Californie s'apprête à introduire les permis de conduire et les cartes d'identité numériques dans l'application Wallet pour iPhone et Apple Watch. Comme l'annonce Apple dans sa newsroom, la Californie sera ainsi le sixième État à adopter cette fonctionnalité toujours attendue en France.

Cette intégration s'inscrit dans le cadre de l'initiative californienne en faveur du permis de conduire mobile, qui a débuté l'année dernière. Plus de 500 000 résidents ont déjà ajouté leur permis ou leur pièce d'identité à l'application California DMV Wallet, où la fonctionnalité a été initialement testée avant son lancement prochain dans l'application Apple Wallet.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet chez Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de collaborer avec l'État de Californie pour introduire prochainement les pièces d'identité dans Apple Wallet dans l'État d'origine d'Apple et offrir aux résidents un moyen simple, sécurisé et privé de présenter leur permis de conduire et leur carte d'identité de l'État de Californie en personne et dans l'application à l'aide d'Apple Wallet. Qu'il s'agisse d'utiliser les pièces d'identité dans Apple Wallet pour voyager en toute tranquillité ou de vérifier l'âge ou l'identité en toute sécurité dans les commerces, les permis de conduire et les pièces d'identité de l'État de Californie dans Apple Wallet permettent de présenter des pièces d'identité en toute transparence, tout en bénéficiant de la sécurité intégrée à l'iPhone et à l'Apple Watch.