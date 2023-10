L’Apple Pencil avec le port USB-C se montre dans une vidéo

L’Apple Pencil a récemment été renouvelé avec un tarif légèrement moins cher et l’abandon de la connectique Lightning au profit de l’USB-C. Avec un design identique à la précédente génération, une courte vidéo montre le nouvel Apple Pencil avec son port USB-C caché pour préserver le design.

L’Apple Pencil USB-C est sous les feux des projecteurs, grâce à une vidéo mise en ligne par le journaliste Jake Krol. La vidéo, partagée sur les plateformes Instagram, Twitter (X) et TikTok, dévoile le design raffiné et les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Pencil 2023.



Au cœur de cette révélation, on découvre un port de charge USB-C ingénieusement dissimulé sous un capuchon coulissant. Cette caractéristique, non seulement esthétique, s’avère également fonctionnelle et pratique. La vidéo offre une démonstration du mécanisme du capuchon coulissant, ce qui montre l’effort d’Apple pour allier fonctionnalité et design.

Le nouvel Apple Pencil sera disponible pour les commandes dès le “début novembre”. Toutefois, la date précise de sortie reste un mystère, Apple gardant le suspense. L’accessoire se démarque par sa compatibilité, il est conçu pour fonctionner avec tous les iPad dotés d’un port USB-C. Cette polyvalence élargit le cercle des utilisateurs potentiels et marque un pas vers l’universalité des accessoires de la marque.

This is your first look at the new Apple Pencil, the $79 one with a USB-C port. I got to demo it in #Freeform and @GetAnimatic. https://t.co/AnwnJfDxTN pic.twitter.com/MR0RPYpdV1