L'Apple TV avec caméra arriverait avec tvOS 18

C'est le retour de la rumeur. Tantôt un HomePod avec écran et caméra, tantôt une Apple TV avec caméra, le prochain appareil hybride d'Apple refait parler de lui. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine Apple TV serait dotée d'une caméra intégrée pour FaceTime et d'autres applications d'appel vidéo.

Une rumeur insistante

Vous le savez, tvOS 17 a ajouté une application FaceTime à l'Apple TV, permettant aux utilisateurs de passer des appels vidéo en utilisant la caméra arrière d'un iPhone ou d'un iPad (avec un support en option). Si l'Apple TV est dotée d'une caméra intégrée, les utilisateurs n'auront plus besoin de recourir à ce subterfuge.

Dans sa lettre dominicale "Power On" du jour, notre ami journaliste a indiqué qu'une Apple TV dotée d'une caméra prendrait en charge les "commandes basées sur les gestes", mais il n'a pas fourni d'autres détails. C'est exactement ce que l'on peut faire depuis iOS 17, macOS 14 Sonoma et tvOS 17. Cela permet de réagir en direct et de déclencher des effets 3D.

Par ailleurs, M. Gurman a déclaré qu'Apple avait également envisagé un "écran intelligent léger" qui pourrait être utilisé dans la maison, comme un iPad à fixer.

Il y a ensuite le segment de la maison intelligente, où Apple a encore de grandes ambitions. Il a été question d'automatiser les fonctions domestiques et de proposer un décodeur Apple TV remanié, doté d'une caméra intégrée pour la vidéoconférence FaceTime et de commandes gestuelles. Cette technologie fonctionnera en toute transparence avec l'iPhone et le Vision Pro. L'un des éléments de cette stratégie est un écran intelligent léger, un peu comme un iPad bas de gamme. Un tel appareil pourrait être déplacé d'une pièce à l'autre en fonction des besoins et branché sur des concentrateurs de charge répartis dans la maison. Apple a commencé à tester la production à petite échelle des écrans pour ce produit, mais n'a pas encore pris la décision d'aller de l'avant.

Reste à savoir si Apple va concrétiser ce projet, et quand elle le lancera. Ce pourrait être dès cette année avec iOS 18, mais Gurman n'en est pas certain.



Vous pensez que c'est un argument de vente pour une Apple TV 4K FaceTime ? À la rédaction, on est très dubitatif, surtout que cela ferait mécaniquement grimper les prix.