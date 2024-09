Belkin lance un support MagSafe destiné à l’iPhone pour l’Apple TV

Avec tvOS 17, les propriétaires d’Apple TV peuvent bénéficier des appels FaceTime directement sur leur téléviseur. L’interêt de cette fonctionnalité se trouve dans la convivialité, réaliser un appel FaceTime sur grand écran à plusieurs en famille ou entre amis sur le téléviseur peut être fantastique comme expérience. Cependant, comme l’Apple TV n’a pas de caméra intégré, l’iPhone doit jouer un rôle avec sa caméra arrière. Pour cela, on peut compter sur Belkin qui lance aujourd’hui un accessoire MagSafe.

Le support MagSafe de Belkin qu’on attendait tous

Belkin a introduit un nouveau support pour iPhone avec la technologie MagSafe, conçu spécifiquement pour améliorer l’expérience utilisateur de l’Apple TV 4K. Disponible dès maintenant sur la boutique en ligne d’Apple en France, cet accessoire promet de révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur Apple TV.



Le support MagSafe de Belkin pour l’Apple TV 4K permet aux utilisateurs de fixer leur iPhone de manière sécurisée au-dessus de leur téléviseur ou sur un support en dessous, il exploite la facilité d’usage et la fiabilité de la connexion MagSafe. Cette innovation ouvre la porte à des utilisations novatrices, notamment l’utilisation de la caméra arrière de l’iPhone pour passer des appels vidéo FaceTime directement sur l’Apple TV 4K, rendant les interactions virtuelles plus immersives et naturelles que jamais.

Voici comment Apple présence l’accessoire :

Le support d'iPhone Belkin avec MagSafe pour Apple TV 4K se fixe de manière sécurisée à votre téléviseur afin que vous puissiez utiliser le puissant appareil photo de votre iPhone comme webcam pour passer vos appels FaceTime sur Apple TV 4K et plus encore. Basculez facilement votre iPhone en mode portrait ou en mode paysage pour diffuser ou enregistrer des contenus. De conception polyvalente, le support peut être fixé directement sur votre téléviseur ou être utilisé de manière autonome sur une étagère.

Apple précise également que le support se fixe sur une TV de 10,1 cm d’épaisseur maximum et qu’il peut s’incliner d’un angle de -20 à +30 degrés pour convenir aux besoins des clients. Pour tirer pleinement parti de cette nouveautés, les utilisateurs devront s’assurer que leur Apple TV 4K fonctionne sous tvOS 17 ou une version ultérieure. Sans mise à jour, vous ne pourrez pas profiter des appels FaceTime via l’Apple TV.



En France, ce support MagSafe de Belkin est proposé au prix de 54,95€ sur l’Apple Store en ligne, les premières livraisons sont prévues pour commencer le 6 mars, promettant aux premiers acheteurs de profiter de cette innovation sans tarder.