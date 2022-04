Un analyste affirme qu'Apple vient de réduire les commandes d'iPhone

⏰ Il y a 37 min (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

Réagir



Après une extraordinaire fin d'année en ce qui concerne les ventes d'iPhone dans le monde entier, Apple a réduit les commandes passées à ses fournisseurs pour les mois à venir. Selon les analystes, le géant californien aurait conscience qu'il n'est plus possible d'avoir un rythme de production optimal à cause de la pénurie de puces et de la guerre en Ukraine. Ajoutons à cela les ventes décevantes de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone SE 3.

Une année 2022 qui risque de ne pas faire rêver les investisseurs

Selon l'analyste John Donovan qui s'est exprimé dans un rapport de Seeking Alpha, Apple vient de procéder à une réduction conséquente de ses commandes de composants pour les iPhone. Un fait extrêmement rare, car le géant californien impose toujours un volume de commande spectaculaire à ses partenaires, bien plus élevés que bon nombre de ses concurrents.

Plusieurs facteurs ont poussé Apple à prendre cette décision :

Des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement (pénurie, retard...)

La guerre en Ukraine (perte du marché ukrainien et russe)

Les problèmes de ventes des iPhone SE 3, et des iPhone en version "mini"

Ce retournement de situation qui risque de faire peur aux investisseurs va déclencher une baisse de la production annuelle. En 2022, Apple prévoyait de produire plus de 250 millions d'iPhone (tout modèle confondu), ce chiffre serait désormais en forte chute.

Autre révélation intéressante selon ce même analyste, Apple serait énormément déçu par rapport à la demande des iPhone SE 3, le géant californien était sûr que le gain de performance et l'amélioration des photos et vidéos allaient déchaîner les foules, mais finalement, c'est presque un bide commercial.

À cause de son design qui n'évolue pas, la demande est très faible et Apple a été contraint d'adapter le rythme de la production en fonction des commandes.



La firme de Cupertino a très vite alerté ses partenaires de fabrication et fournisseurs qu'il fallait ralentir la production de l'iPhone SE 3 pour éviter de se retrouver avec trop d'unités dans les stocks. D'après Donovan, Apple a réduit de 20 millions les commandes pour son nouvel iPhone de milieu de gamme, les partenaires d'Apple qui voyaient l'iPhone SE 3 comme étant une bonne nouvelle pour leur chiffre d'affaires du premier et deuxième trimestre seraient également très déçus.



Autre désillusion, c'est du côté des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini, Apple rencontre énormément de difficultés pour attirer les consommateurs, beaucoup préfèrent aujourd'hui un grand écran, ce qui est plus confortable pour jouer, regarder des vidéos... La tendance pour les petits écrans semble épuisée, on ne doute pas une seule seconde que la gamme iPhone 14 tirera un trait définitif sur le modèle "mini".

Les services Apple deviennent un argument de vente

Si l'iPhone a de nombreux fonctionnalités et atouts en général, Apple arrive aussi à convaincre les propriétaires de smartphones sous Android à venir sur l'iPhone grâce aux... services !

Selon l'analyste, les services comme Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade ou encore Fitness+ sont de plus en plus un facteur de "différenciation clé".

Rappelons tout de même que si Apple Music est disponible sur Android dans le Google Play Store, les services comme Apple Arcade, Apple TV+, iCloud ou Fitness+ restent des exclusivités de l'écosystème.