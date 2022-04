iPhone X : plus de remplacement complet en cas de réparation de Face ID

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1



Il y a 1 mois, une note interne interceptée par MacRumors expliquait aux Apple Store qu'il était maintenant possible de réparer le Face ID sans avoir besoin de remplacer complètement l'iPhone. Si cela était une bonne nouvelle, la note ne concernait pas les iPhone X, le premier modèle à obtenir la reconnaissance faciale.

Plus de remplacement d'iPhone X sous prétexte d'un problème avec le Face ID

Vous souhaitez absolument un remplacement de votre iPhone X et vous comptez profiter d'un problème avec le Face ID pour obtenir un iPhone remis à neuf en excellent état ?

Pas de chance, ce bon vieux temps est désormais terminé comme nous l'expliquent nos confrères américains.

Apple vient d'annoncer à son réseau d'Apple Store que la procédure de réparation du Face ID sur un iPhone X n'inclut plus le remplacement systématique du smartphone, l'outil de diagnostic Apple Service Toolkit mis à disposition aux boutiques prend maintenant en charge l'iPhone X.



Vous l'aurez compris, en plus de l'outil, les employés sont à présent en mesure de réparer un Face ID et de changer une pièce si nécessaire.

L'autre bonne nouvelle, c'est que les centres de réparation agréés ont également accès aux pièces et peuvent donc participer à la réparation du Face ID si un iPhone X.

À partir de maintenant, il est possible d'obtenir une réparation du système TrueDepth (qui sert pour le fonctionnement du Face ID) sans avoir besoin de changer son iPhone, cela concerne les gammes :

iPhone X

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

Si cela pourrait déranger des clients qui avaient leur iPhone un peu abîmé et qui souhaitait un remplacement gratuit, pour la majorité ça reste une bonne chose puisque cela évitera de devoir réinstaller sa sauvegarde iCloud sur un nouvel appareil. Un précieux gain de temps !