Apple va enfin réparer Face ID sans changer tout l'iPhone

Il y a 4 heures

iPhone

Alban Martin

Les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple seront bientôt en mesure de réparer Face ID sur les iPhone XS et supérieurs sans avoir à remplacer l'appareil entier, selon un mémo interne obtenu par une source fiable de MacRumors.

Une bonne nouvelle pour les clients Apple

Apple a déclaré que les techniciens autorisés auront bientôt accès à une nouvelle pièce de service TrueDepth contenant tous les modules Face ID et caméra frontale, ce qui permettra de réparer l'appareil sans le changer. Apple a déclaré que ce changement aidera à réduire le nombre de réparations d'unités entières effectuées, dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à réduire l'empreinte carbone de ses produits.

Apple a introduit Face ID sur l'iPhone X en 2017, mais cet appareil semble être exclu du nouveau processus de réparation pour le système TrueDepth. La nouvelle pièce de service sera disponible pour les iPhone XS et plus récents. Soit les iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13. Jusqu'à présent, changer l'écran cassait d'ailleurs Face ID sur iPhone 13.



Les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple pourront utiliser l'outil de diagnostic Apple Service Toolkit pour déterminer quand effectuer une réparation Face ID au lieu d'un remplacement de l'unité entière ou d'une réparation du "système arrière de l'iPhone". Apple a déclaré que la documentation et la formation connexes seront disponibles à une date ultérieure.



Une bonne nouvelle pour les clients Apple qui pourront repartir avec leur appareil et donc éviter de sauvegarder puis de remettre leurs données sur un nouvel iPhone.