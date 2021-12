Les Apple Store ont des outils pour mettre à jour les AirPods

Dès le début de la semaine prochaine, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés par Apple auront accès à un nouvel outil de diagnostic « AirPods Firmware Updater » permettant de mettre à jour les différents AirPods avec le dernier firmware.

L'outil permettra aux techniciens ayant accès à l'Apple Service Toolkit 2 de télécharger le dernier firmware sur les AirPods d'un client pendant les rendez-vous de réparation dans certains scénarios, par exemple si l'un des AirPods Pro gauche ou droit du client n'a pas pu être mis à jour, si le client utilise un appareil non iOS ou, par exemple, si le client a reçu des AirPods Pro de remplacement avec une version de firmware différente de celle de l'AirPod et/ou de l'étui de chargement encore en sa possession.

Apple indique que l'outil est compatible avec les AirPods Pro équipés d'un boîtier de chargement sans fil ou d'un boîtier de chargement MagSafe, le modèle 2021. Mais il est clair que l’outil fonctionnera avec d’autres modèles d'AirPods, tels que les AirPods 3 récemment commercialisés.



L'outil est nécessaire car il n'existe aucun moyen manuel pour les clients de mettre à jour le micrologiciel de leurs AirPods. En général, les AirPods connectés à un iPhone ou un iPad devraient automatiquement être mis à jour vers le dernier firmware après une période assez courte, et il peut être utile de garder les AirPods dans leur étui de charge et connectés à une source d'alimentation pour forcer la mise à jour.



Bien évidemment, l’outil « AirPods Firmware Updater » sera réservé à l'usage interne d'Apple, et rien n'indique que l'outil sera mis à la disposition du public un jour. Le compte Twitter @StellaFudge a été le premier à partager des informations sur cet outil hier.

Apple is launching an AirPods Firmware Updater tool! After all these years of waiting its coming!



There's a catch though.



It's only available to Apple Technicians. It's also only intended for people who use AirPods with non-Apple stuff, or AirPods that got mismatched firmware.