Tendance TikTok : Apple n'offre pas d'AirPods gratuit si vous le demandez en Apple Store

Il faut le reconnaître, TikTok est une superbe application de divertissement qui nous permet de passer le temps pendant le week-end ou les vacances. Malheureusement, l'app chinoise regorge de fausses tendances qui induisent en erreur et qui peuvent avoir des conséquences derrière. C'est le cas avec les vidéos "Free AirPods" qui se multiplient dans la section "Pour vous" depuis plusieurs semaines.

Non, Apple n'offre pas d'AirPods

Depuis plus d'un mois, les Apple Store aux États-Unis principalement, ne cessent d'avoir des clients qui ont acheté une paire d'AirPods venir en réclamer une autre... gratuitement ! Surpris, les vendeurs ont dans un premier temps été dans l'incompréhension que plusieurs clients dans la même journée demandent une nouvelle paire d'AirPods sans devoir débourser un seul dollar.



En regardant de plus près, les équipes en Apple Store se sont rendu compte qu'il s'agissait d'une tendance devenue populaire sur TikTok. En effet, des vidéos tournent en boucle en certifiant que si vous rentrez dans un Apple Store et que vous affirmez avoir un problème avec votre paire d'AirPods, un vendeur vous donnera une nouvelle paire gratuitement sans vous poser une seule question.



Bien évidemment, cela est complètement faux. Apple n'aurait pas d'intérêt financier de le faire et il y a tout de même une garantie légale qui expire au bout d'un certain temps après l'achat.

Mais d'où vient cette tendance ? En réalité, elle est basée sur une incompréhension de la part de plusieurs consommateurs qui ont massivement relayé (sans s'en rendre compte) une fausse information...

La majorité des personnes qui ont réalisé les vidéos "Free AirPods" ont bien eu un remplacement gratuit de leur paire d'AirPods Pro, cependant, c'était dans le cadre d'un programme spécial qui fait suite à un défaut de fabrication.



Ce programme, nous vous en avons parlé il y a moins d'un mois, il consiste à changer sans facturation les paires d'AirPods qui ont été fabriqué avant octobre 2020, il ajoute également d'autres conditions comme un achat de moins de 3 ans ainsi que la présentation d'une preuve d'achat.

De plus, Apple exige qu'il y ait un problème technique avec les AirPods, les vendeurs ont l'ordre de s'assurer que les AirPods Pro subissent l'un des défauts suivants :

Annulation du bruit qui ne fonctionne plus

Disparition totale ou partielle des basses

Parasites et grésillements pendant une lecture

Augmentation des bruits de fond

Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout ouvert à tous les possesseurs d'AirPods, au contraire, un petit nombre de clients ayant acheté des AirPods Pro peuvent en profiter.

Les Apple Store sont envahis de rendez-vous pour un échange gratuit d'AirPods

Deux employés qui travaillent dans un Apple Store aux États-Unis se sont confiés anonymement au média MacRumors, selon leur propos, la tendance TikTok a pris une ampleur inquiétante ces dernières semaines. Les rendez-vous (qui sont précieux en période estivale) partent comme des petits pains, car ils sont réservés par des personnes qui sont persuadées d'avoir vu un "bon plan" en faisant défiler les vidéos sur TikTok.

Ajoutons à cela le bouche-à-oreille et la situation devient rapidement incontrôlable pour les Apple Store.



Cette tendance sur TikTok est essentiellement présente aux États-Unis, en France, peu de vidéos de ce type sont devenus viraux, il y a même peu de chance que vous soyez tombé dessus. Toutefois, si c'est le cas, n'hésitez pas à publier un commentaire en expliquant brièvement la confusion qui a amené sur ce malentendu... Ça aidera à la fois les Apple Store, mais aussi des personnes qui ne feront pas un déplacement inutile en boutique.



Exemple d'une des vidéos TikTok de la tendance qui a vu ses vues s'envoler en seulement quelques jours.