Apple Pay offre un McChicken gratuit chez McDonald's

Dans le cadre de sa dernière promotion, Apple Pay s'est associé à McDonald's pour offrir à ses clients un sandwich McChicken gratuit lorsqu'ils utilisent Apple Cash pour effectuer un achat. Pour bénéficier de cette offre, les utilisateurs d'iPhone doivent dépenser au moins 1 $ en Apple Cash via Apple Pay dans l'application McDonald's. Seul problème, ce n'est disponible qu'aux États-Unis.

Un McChicken gratos !

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le McChicken, il s'agit d'un sandwich emblématique de McDonald's. Il est composé d'un filet de poulet pané et frit, accompagné de laitue et de mayonnaise, le tout servi dans un petit pain rond. Le McChicken est un choix populaire parmi les amateurs de fast-food et est apprécié pour sa saveur et sa facilité de consommation.

Pour en revenir à Apple Cash, ce service peut être obtenu en utilisant la fonction de remboursement de l'Apple Card, ou il peut être ajouté à l'iPhone en associant une carte de débit. De plus, il est possible d'envoyer de l'Apple Cash à des amis et à des membres de la famille via l'application Messages. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter de cette promotion Apple Pay et se délecter d'un McChicken gratuit chez McDonald's.



Si vous vivez outre-Atlantique, la promotion est disponible dès maintenant et se terminera le 7 juin. On en connait un à la rédaction qui rêve de devenir américain, juste pour ce genre de promotions...