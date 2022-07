Remplacement des AirPods Pro : êtes-vous éligible ?

Depuis 2016, Apple a constitué une très jolie gamme d'AirPods avec, actuellement, les AirPods 2 (proches du premier modèle), les AirPods 3 (qui fait le pont entre les normaux et les Pro), les...

Alors que de nombreuses rumeurs indiquaient depuis des mois que les AirPods Pro 2 seraient dotés d'un capteur intégré de fréquence cardiaque et de température corporelle, Mark Gurman de...

À la suite du keynote de la WWDC22 en juin, Apple a fourni aux développeurs un premier firmware bêta pour sa gamme d'AirPods, notamment les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro et les...

Apple a lancé un programme de remplacement dans tous les pays où les AirPods Pro sont commercialisés. Avec cette initiative, Apple souhaite répondre aux clients qui se plaignaient d'une dégradation progressive de leur expérience auprès de son assistance technique et sur les forums d'entraide. Il est possible que le rappel des AirPods couvre vos AirPods Pro si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

Vous utilisez quotidiennement des AirPods Pro et vous avez remarqué ces dernières semaines une baisse de performance ? Apple a reconnu qu'un problème de son touche un nombre limité d'AirPods Pro dans le monde, il s'agit majoritairement de ceux qui ont été fabriqué avant octobre 2020.

