Pourquoi Apple devrait mettre à jour ses apps natives via l'App Store

Apple fait de gros efforts pour maintenir les iPhone et iPad des utilisateurs à jour pendant une longue période. Malgré de nombreuses mise à jour proposées au fil du temps, Apple ne parvient pas toujours à régler les problèmes isolés rapidement, notamment parce qu'elle doit proposer un nouveau firmware à des milliards d'appareils à chaque fois. Il serait donc temps de proposer des mises à jour décorrelées de ses applications natives, comme ce que propose Google depuis des années via son Play Store.

À quand des mises à jour fragmentées chez Apple ?

Depuis le tout premier iPhone, Apple s'appuie sur les mises à jour du système pour corriger les bogues ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses propres applications. En d'autres termes, chaque correctif ou nouveauté nécessite la distribution d'une nouvelle version d'iOS.

Parfois, ces bugs sont gênants et les utilisateurs peuvent attendre quelques jours voire semaines pour recevoir un correctif, mais dans certains cas, il s'avère que ce sont des failles de sécurité importantes qui doivent être corrigées le plus rapidement possible. FingerprintJS a révélé une défaillance grave dans le navigateur web Safari d'Apple qui permet à quiconque d'extraire l'historique de navigation d'un utilisateur et même ses identifiants Google.

Corrigée le 18 janvier par les ingénieurs d'Apple, le correctif n'a pas encore été livré au grand public. Seuls les développeurs ont reçu une version iOS 15.3 RC contenant le correctif. La version finale devrait arriver le 24 ou 25 janvier, si tout va bien. C'est relativement rapide, mais une mise à jour de Safari depuis l'App Store aurait été encore plus prompte. Sauf que dans le cas présent, le problème se situe au niveau du moteur de rendu Webkit, un élément partagé dans tout le système et utilisé par des applications tierces comme Chrome ou Firefox par exemple. Une mise à jour système est donc requise. Par contre, la firme aurait par exemple pu corriger le problème de CarPlay rapidement.



Toujours est-il que dans de nombreux cas, Apple pourrait se contenter de mettre à jour ses applications natives pour ajouter une fonctionnalité ou corriger un petit défaut. Ce serait un moyen d'entretenir l'effet nouveauté tout au long de l'année, plutôt que d'attendre la WWDC pour découvrir l'évolution d'iOS, le prochain étant iOS 16.



Google a cette approche depuis des années, et pas seulement avec ses applications mais aussi avec certaines parties de son système Android, comme les Google Play Services qui peuvent être mises à jour indépendamment.

Dites-nous si vous penchez plutôt pour des mises à jour monolithiques comme actuellement ou quelque chose de plus souple comme évoqué plus haut ?