Les Apple Store peuvent maintenant mettre à jour des AirPods 2

Il y a 3 heures

AirPods

Julien Russo

Lors du 4e trimestre de 2021, les Apple Store aux États-Unis et à l'international ont reçu un nouvel outil baptisé "AirPods Firmware Updater", comme son nom l'indique, il s'agit d'un appareil capable de mettre à jour les AirPods. Jusqu'ici, l'outil permettait de télécharger et installer uniquement la dernière mise à jour pour les AirPods Pro.

Les AirPods 2 vont pouvoir être mis à jour en Apple Store

L'installation de la dernière mise à jour des AirPods se réalise toujours en arrière-plan, ce n'est pas un firmware qu'on peut installer manuellement depuis les réglages de l'iPhone.

Comme les Apple Store peuvent parfois prendre en charge des AirPods qui n'ont pas été utilisés pendant une longue période (à cause d'une panne), les écouteurs sans fil peuvent ne pas avoir installé la dernière mise à jour comme ils auraient dû le faire avec un usage normal.



Pour contourner ce problème, les Apple Store peuvent maintenant forcer l'installation de la dernière mise à jour des AirPods 2, une nouveauté étant donné que l'AirPods Firmware Updater ne pouvait le faire que pour les AirPods Pro.

Ce changement a été aperçu par MacRumors, le média américain explique que les boutiques d'Apple ont reçu ce matin une note de service interne informant de la prise en charge des AirPods 2 par l'outil. C'est un atout dans le travail des techniciens, ils faisaient de temps en temps face à des écouteurs qui n'arrivaient pas à installer le nouveau firmware.



Désormais, il manque plus que la prise en charge des AirPods 3 et AirPods Pro Max qui sont parmi les plus populaires dans les ventes des écouteurs sans fil d'Apple.