L'iPhone est éligible au bonus réparation de 25 € !

L'iPhone est certainement votre plus fidèle ami, ce qui fait qu'il n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'une panne. Plutôt que de le remplacer par un modèle neuf, passer par la case réparation s'avère être une alternative plus respectueuse de l'environnement. Et bien bonne nouvelle, l'iPhone est éligible, ou plutôt son écran. Si vous avez un Android, c'est aussi le cas.

C'est quoi le bonus réparation ?

Le "bonus réparation" est un dispositif mis en place pour aider au financement de la remise en état de vos appareils électroniques, notamment les smartphones, et constitue une initiative issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en 2020. Cette mesure a pour objectif d'encourager les consommateurs à faire réparer leurs appareils au lieu de les jeter ou de les remplacer, contribuant ainsi à réduire le gaspillage, les déchets et à préserver les ressources naturelles.



Concrètement, le bonus réparation prend la forme d'un forfait financier, variant en fonction du type d'appareil à réparer. Ce montant est directement déduit de la facture du réparateur, qui est ensuite compensé par des éco-organismes agréés par l'État. Le financement de ce dispositif est assuré par les entreprises mettant sur le marché des produits électroniques.

Les montants et appareils éligibles

Cette mesure, qui était déjà en place pour diverses catégories d'appareils tels que les frigo, les lave-linge, les ordinateurs portables et même les trottinettes électriques, sera étendue aux smartphones dès le 1er janvier 2024, conformément à l'annonce du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, au micro de M6.



Cette extension du bonus réparation aux smartphones, demandée de longue date par l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), est particulièrement significative étant donné que ces appareils sont parmi les plus utilisés et jetés. Jusqu'à présent, l'aide maximale allouée pour la réparation d'un smartphone en cas de panne ou de casse était de 25 euros, un montant qui devrait être doublé selon les prévisions du gouvernement, bien que les détails exacts restent à être finalisés.

Vous pouvez consulter la liste complète des appareils éligibles et les montants du bonus sur le site ecosystem.eco.

Le bonus réparation sera élargi au 1er janvier et concerne aussi les écrans brisés ou cassés, un accident fréquent. Le ministre de la transition écologique nous confirme son montant de 25 euros en exclusivité.



Comment profiter du bonus réparation ?

Si vous avez un iPhone dont l'écran est fissuré ou complètement mort, vous pourrez profiter du bonus réparation si :

Votre appareil est hors garantie ;

Votre appareil appartient à l’une des catégories éligibles au dispositif ;

Votre facture de réparation est supérieure au montant du forfait ;

Vous passez par un réparateur labellisé QualiRépar, qui atteste de ses compétences professionnelles.

Le bonus réparation est automatiquement appliqué : il est déduit directement et clairement de votre facture, et le professionnel est compensé directement par les éco-organismes.



Une initiative à saluer, bien qu'elle ne compte pas Apple dans ses rangs. Parmi les réparateurs agrées, nous avons constaté la présence de WeFix chez Darty et Fnac, Boulanger ou encore Leclerc. Il y a également de nombreux ateliers indépendants.



