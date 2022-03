Darty devient le premier réparateur agréé d'Apple en France

Belle publicité pour le groupe Fnac-Darty. En effet, l'un des leaders européens de la distribution omnicanal qui avait fusionné en 2016 les deux enseignes vient de nouer un partenariat exclusif avec Apple. Le géant américain a délivré un agrément officiel pour la réparation de ses produits avec un accès direct aux pièces détachées de la marque.

Le directeur général de la société française, Enrique Martinez, a donné une interview exclusive dans les colonnes du Journal du dimanche afin d'annoncer un partenariat exclusif entre son groupe et la firme américaine Apple au sujet de la réparation des iPhone, iPad et Apple Watch.

Nous serons à partir de demain le réparateur tiers majeur de proximité, agréé par Apple en France. Nous avons désormais l'agrément officiel d'Apple pour la réparation et l'accès aux pièces détachées de la marque.

Pour être rapidement opérationnel, ce nouveau service s'appuiera logiquement sur le réseau de magasins de réparation rapide de smartphones WeFix, une startup dans laquelle Fnac Darty a investi dès 2018 pour améliorer son engagement en matière réparabilité des produits qu'il commercialise. Résultat, les employés de la filiale fondée en 2012 seront formés au savoir-faire et à l'utilisation des outils Apple. Avec 150 points de vente à date, Wefix est déjà très présent sur le territoire, avec des boutiques en propre et des ateliers dans certains magasins Fnac et Darty. Mieux, l'enseigne va doubler sa présence dans les prochaines années.



L'agrément obtenu sera mis en service en juin prochain, le temps que le personnel soit formé et que les processus se mettent en place pour satisfaire les exigences qualité d'Apple. Point intéressant, M. Martinez a profité de cette annonce pour faire un point sur la progression de nombre de produits réparés chaque année par Fnac-Darty : 2 millions l'an passé, soit une belle augmentation par rapport à l'ère pré-covid (1,7 million) et un objectif de 2,5 millions «d'ici deux à trois ans». Tout cela au sein d'un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 (+7,4%), assorti d'un bénéfice net de 160 millions d'euros.



Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui n'ont pas d'Apple Store près de chez eux et / ou qui veulent privilégier l'achat de matériel Apple auprès d'une société française. On trouve par exemple l'excellent MacBook Pro 16 pouces M1 Pro 512 Go SSD en promotion à -7% en ce moment.