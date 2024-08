iPad Air : de l'OLED en 2026 plutôt qu'en 2028 ?

Une nouvelle rumeur veut que l'iPad Air OLED débarque dans nos salons en 2026. Une rumeur audacieuse quand on sait que les précédentes parlaient plutôt de 2028. Quoi qu'il en soit, ce serait une excellente nouvelle pour le concurrent de l'iPad Pro qui mélange tarif avantageux et technologies avancées.

iPad Air OLED

Selon un nouveau rapport de The Elec, l'iPad Air pourrait s'équiper d'un écran OLED dès 2026. Initialement attendu pour 2028 sur cette gamme d'iPad, l'écran OLED permettrait une fois de plus à l'iPad Air de se rapprocher de l'iPad Pro, toujours à la pointe de la technologie, mais bien plus onéreux.



Tout comme les immondes bordures sur l'iPhone SE, amenées à disparaître sur le prochain modèle, l'écran LCD commence à se faire vieux pour un iPad vendu tout de même à partir de 719 €. L'iPad mini pourrait également y avoir le droit, mais cette rumeur semble tout de même un peu plus floue. Précisons au passage que The Elec, média coréen, est souvent bien informé sur la chaîne d'approvisionnement, mais aussi plus maladroit en ce qui concerne les nouveautés matériels à venir.

Néanmoins, quand on voit à quelle vitesse Apple balance de nouveaux modèles d'iPad sur le marché, cette rumeur reste tout à fait cohérente. Pour rappel, l'OLED apporte un taux de contraste bien plus prononcé que celui du LCD, sans parler de l'intensité des noirs et de sa finesse de gravure couplé à sa légèreté.



Cet ajout pourrait ainsi attirer une clientèle pas prête à mettre plus de 1000 € dans un iPad Pro, mais en attente d'un écran OLED digne de ce nom sur un iPad Air à 700/800 €. Rendez-vous en 2026 pour voir si cette rumeur était vraie.