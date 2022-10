Confirmation de l’absence de MiniLED sur l'iPad Pro M2 de 11 pouces

Comme l'année dernière, Apple laisserait une différence notable entre son petit iPad Pro et son grand modèle. L'écran MiniLED serait une fois de plus réservé à l'iPad Pro 12.9, qui est bien évidemment plus onéreux.

iPad Pro M2 : le grand écran garde un avantage

C'était la grande différence entre les iPad Pro 11 et 12.9 pouces de 2021 et elle devrait de nouveau être présente sur le nouvel iPad Pro qui s'apprête à sortir en cette fin d'année 2022.



Comme le confirme l'analyste Ross Young, l'iPad Pro 11" qui devrait arriver dans quelques semaines n'aura toujours pas le droit à un écran MiniLED comme son grand frère l'iPad Pro 12.9".



Une information qui risque de faire grincer des dents certains clients qui ne comprennent pas qu'une telle différence soit mise en place par la marque sur deux produits "Pro" qui sont exactement les mêmes, hormis la taille d'écran.

Pour rappel, le MiniLED offre des avantages supplémentaires à l'OLED avec notamment une meilleure gestion des écrans noirs et sombres. Il prend le meilleur du LCD et de l'OLED pour les combiner et en faire l'écran ultime.

Cette nouvelle génération d'iPad Pro devrait grandement ressembler à la précédente. Les nouveautés majeures sont l'ajout d'une puce M2 et la recharge sans-fil MagSafe. Inutile de préciser qu'il ne devrait pas être intéressant de passer sur un iPad Pro M2 si vous possédez un iPad Pro M1 de 2021.