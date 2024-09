La boîte du MacBook Pro M4 est déjà prête

A quelques semaines de sa présentation, nous avons déjà un premier aperçu du MacBook Pro M4 en version 14 pouces, ou plutôt de sa boîte. Selon une fuite partagée par ShrimpApplePro, l’ordinateur portable d’Apple est déjà prêt à être livré, révélant certaines caractéristiques inattendues. Bien évidemment, il n’est pas encore possible d’attester de l’authenticité de cette information.

Une fuite plausible

D’après l’image, le nouveau MacBook Pro M4 serait équipé de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Des fuites précédentes avaient déjà suggéré que tous les Mac équipés de la puce M4 démarreraient avec un minimum de 16 Go de RAM, ce que confirme la boîte. Mais attention, on disait déjà cela des MacBook Pro M1 puis des MacBook Pro M3.

De plus, l’emballage indiquerait que le modèle de base du MacBook Pro M4 disposerait d’un CPU à 10 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, en accord avec les rapports antérieurs. À titre de comparaison, la puce M3 actuelle propose un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs.



Un autre détail intéressant révélé par cette fuite est que le MacBook Pro M4 serait doté de trois ports Thunderbolt 4, contrairement au modèle actuel qui n’en possède que deux.



Enfin, bien que ce ne soit pas entièrement clair, une ligne semble mentionner "SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB" dans la liste des spécifications. "SPB" serait l’abréviation de Space Black dans le packaging des MacBook, tandis que les modèles argentés utilisent "SLV". Cela pourrait indiquer que le MacBook Pro de base sera proposé en Noir Sidéral, contrairement à la version Gris Sidéral de l'année dernière. L'entrée de game n'était pas disponible en noir, seuls les modèles M3 Pro et M3 Max.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 29, 2024

Si certains doutent du fait que l’emballage mentionne Apple ID plutôt que le nouveau terme Apple Account, tout porte à croire qu’il s’agit un vrai. La boîte comporte même un QR code pour obtenir plus d’informations sur le MacBook, une fonctionnalité qu'Apple a introduite récemment avec les iPhone 16.

Les autres nouveautés

Quant aux nouveautés des MacBook Pro M4, outre le processeur, on s’attend à une puce Wi-Fi 7 et c’est à peu près tout. Apple ne devrait pas apporter de changements significatifs, mais bien insister sur Apple Intelligence. La plate-forme IA sera d’ailleurs disponible dès le Mac M1 très bientôt.



Nous en saurons plus lors du keynote Mac / iPad que l'on attend courant octobre.