Les premiers Apple Store en Inde recrutent en vue du lancement

D'après les informations du Financial Times, Apple a déjà commencé à embaucher pour faire tourner ses prochains magasins en Inde. De nouvelles annonces pour 12 postes de vente au détail, y compris des chefs de magasin, des cadres supérieurs, des employés de Genius Bar et autres, sont répertoriées parmi les récentes offres d'emploi de l'entreprise, qui sont situées à « divers endroits » à travers le pays.

Cap sur l'Inde

Bien qu'il n'y ait aucune mention du nombre de postes disponibles, les offres, qui couvrent à la fois les postes à temps plein et à temps partiel, mentionnent spécifiquement les Apple Store. Selon le quotidien britannique, le responsable du recrutement d'Apple en Inde, Renu Sevanthi, a "fêté" la nouvelle de leur embauche dans une publication sur la plateforme LinkedIn tandis qu'au moins cinq employés basés à Mumbai et New Delhi ont partagé sur le réseau social professionnel qu'ils avaient déjà été embauché pour les prochains magasins.

Cela corrobore un rapport de juillet 2022 qui affirmait qu'Apple a l'intention de lancer un magasin de 22 000 pieds carrés à Mumbai (aussi appelée Bombay) au début de cette année, la première mention d'un magasin dans la capitale indienne date de 2019. Avec plusieurs autres magasins à travers le pays, la société serait également en train de construire un magasin de 10 000 à 12 000 pieds carrés à New Dehli. Cependant, on ne sait pas quand ces magasins seront ouverts aux clients.



L'Inde a inauguré l'accès à la boutique en ligne d'Apple en 2020, et lors d'une assemblée des actionnaires à cette époque, le PDG Tim Cook a suggéré qu'un emplacement physique pourrait suivre. En ce qui concerne les vendeurs tiers d'iPhone qui ont actuellement des magasins physiques en Inde, Cook a déclaré à Reuters :

Je ne veux pas que quelqu'un d'autre dirige la marque pour nous.

Malgré cette déclaration sans équivoque, la pandémie de covid a retardé le calendrier dans le marché au plus grand potentiel pour Apple à date.



En plus d'augmenter la production en Inde, Apple cherche à y accroître sa présence dans le commerce de détail. Dans les semaines qui ont suivi la sortie de l'iPhone 14, la société a activé la production de l'appareil en Inde, où elle avait commencé à produire des iPhone en 2017. L'Inde commence à apparaître comme un centre de fabrication plus séduisant à la suite des tentatives d'Apple de réduire ses coûts et s'éloigner de la Chine pour des raisons politiques et le climat économique difficile. Ses coûts de fabrication sont inférieurs à ceux de la Chine et du Vietnam, et il possède un marché important qu'Apple rêve d'exploiter avec plus d'un milliard d'individus.