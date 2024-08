tinyPod : un accessoire pour transformer l'Apple Watch en téléphone

L'iPhone, le produit qui génère encore 50 % du chiffre d'affaires astronomiques d'Apple, dix sept ans après sa sortie, a su profiter de l'engouement et des bases de l'iPod pour connaître un succès planétaire. Alors que certaines sociétés tentent d'inventer celui qui remplacera le téléphone, avec des échecs cuisants comme le récent AiPin, une société tente de surfer sur la vague de 2001 avec un produit pour le moins original : le tinyPod.

Une annonce imminente pour le tinyPod

Le tinyPod, qui sera dévoilé officiellement en juin, soit en même temps que la WWDC 24 d'Apple avec iOS 18 et toutes les mises à jour majeures, a fait une première apparition sur X/Twitter. Via une vidéo, on s'aperçoit que le tinyPod est plus qu'un iPod moderne, c'est un petit téléphone.

L'interface vous dit quelque chose ? Parce qu'il s'agit en fait d'un boîtier pour une Apple Watch sans bracelet.

Le tinyPod est essentiellement une coque pour l'Apple Watch qui s'inspire de l'iPod pour transformer votre montre en un appareil plus polyvalent. Mieux, au lieu d'utiliser votre la couronne digitale pour naviguer dans watchOS, vous utiliserez la molette cliquable incluse, semblable à celle d'un iPod.



Pour faire comprendre son intérêt, le tinyPod est astucieusement présenté comme ceci :

Votre téléphone loin du téléphone.

Alors que la lutte contre l'addiction au smartphone commence à émerger (trop doucement en France), l'idée de se passer de son iPhone la plupart du temps est très plaisante. Les fonctions de base sont assurées par l'Apple Watch, pardon le tinyPod, avec toujours l'écosystème Apple autour. De quoi rester en contact avec ses proches, tout en évitant de perdre son temps sur YouTube, TikTok et autres, puisque la plupart de ces services n'existent pas ou ne fonctionnent pas bien sur watchOS.



Voilà un concept intriguant, et qui pourrait être une formidable idée cadeau à tester pendant les vacances d'été par exemple. On imagine qu'il faut cependant une Apple Watch cellulaire et un forfait adapté.





tinyPod est disponible à la commande aujourd'hui à partir de 79,99 $. Il existe également une version « lite » sans la molette de l'iPod pour 29,99 $.



Qui pourrait craquer parmi vous si le prix est raisonnable ?