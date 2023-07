L'Apple Vision Pro sera doté d'une puce DRAM à faible latence signée SK Hynix

Le casque Vision Pro d'Apple n'a pas fini de livrer ses secrets. Alors que les premiers prototypes de test devraient être expédiés ce mois-ci vers les développeurs les plus chanceux, nous apprenons que l'ordinateur spatial utilisera un nouveau type de mémoire vive dynamique, ou DRAM, qui a été conçu sur mesure pour prendre en charge la puce de traitement d'entrée R1 d'Apple.

Une mémoire vive sur-mesure

Le Vision Pro est alimenté par deux puces. Le processeur principal est le M2 que l'on retrouve dans les Mac récents, qui est responsable du traitement du contenu, de l'exécution du système d'exploitation visionOS, de l'exécution des algorithmes de vision par ordinateur et de la fourniture du contenu graphique.



La puce R1, quant à elle, traite toutes les informations provenant des 12 caméras, des cinq capteurs et des six microphones du casque, et transmet les images aux écrans en 12 millisecondes, soit huit fois plus vite qu'un clignement d'œil, offrant ainsi à l'utilisateur une vision du monde pratiquement en temps réel.

Pour répondre aux exigences de vitesse de la R1, le casque utilisera une puce DRAM à faible latence de 1 gigabit fournie par SK hynix, qui comporte un nombre accru de broches d'entrée et de sortie pour minimiser les retards, dixit The Korea Herald.



La puce DRAM utiliserait également une méthode de conception unique appelée "Fan-Out Wafer Level Packaging", qui lui permet d'être attachée au chipset R1 en tant qu'unité intégrée, ce qui permet de doubler la vitesse de traitement.



Le casque d'Apple, d'une valeur de 3 499 dollars, devrait être commercialisé au début de l'année prochaine. Le fabricant chinois Luxshare assemblera l'appareil dans un premier temps. Toutefois, selon un récent rapport, Apple pourrait limiter la production à moins de 400 000 unités en 2024, en raison de problèmes liés à l'approvisionnement des deux écrans micro-OLED pour les yeux du porteur et de la dalle lenticulaire incurvée orientée vers l'extérieur. La France ne serait pas concernée avant 2025...