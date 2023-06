Apple Vision Pro : vers un ralentissement dans la production à cause de Sony ?

Avec un lancement prévu pour l'année prochaine aux États-Unis puis dans plusieurs pays à travers le monde, Apple s'est laissé une longue période pour souffler un peu et donner le temps aux chaines de production de sortir un maximum d'Apple Vision Pro des usines. Malheureusement, la production de masse de l'ordinateur spatial pourrait être gênée par... Sony qui fournit les écrans Micro-OLED.

Sony refuserait d'accélérer la production des écrans du Vision Pro

Alors que nous attendons tous impatiemment la commercialisation de l'Apple Vision Pro en Apple Store et chez les revendeurs, un obstacle pourrait venir ralentir la production de l'ordinateur spatial et pourquoi pas retarder les vagues de lancement dans le monde. En effet, selon un récent rapport de The Elec, Sony qui est en charge de fournir les écrans Micro-OLED des Vision Pro serait opposé à l'idée d'augmenter la production des écrans Micro-OLED dans ses usines.



Lors de la signature du contrat avec Sony, Apple a défini une quantité d'écrans à produire, toutefois, vu l'engouement envers son ordinateur spatial très haut de gamme, Apple se serait rapproché de son partenaire pour demander une hausse du nombre d'écrans afin de produire davantage d'Apple Vision Pro.

Malheureusement, les dirigeants de Sony auraient catégoriquement refusé de modifier le contrat initial et de produire plus d'écrans pour satisfaire Apple qui est prêt à dépenser plus.

La raison officielle n'est pas connue, mais elle pourrait être en réalité très simple, suite à l'accord avec Apple, Sony a investi dans des chaînes de production, a recruté des équipes... Augmenter la production du jour au lendemain serait particulièrement difficile, cela prendrait du temps et de l'investissement supplémentaire que pourrait ne pas vouloir réaliser Sony.



Selon le rapport, Sony se serait engagé à produire 900 000 écrans Micro-OLED, ce qui représente 450 000 Apple Vision Pro qui pourraient être assemblés et prêts pour une commercialisation dans 8 à 9 mois. Toutefois, il y a un rythme de production que va devoir suivre Sony afin de respecter les engagements qualité pris envers Apple, celui-ci serait de 200 000 écrans maximum par trimestre, cela signifie donc qu'Apple pourrait injecter sur le marché 400 000 à 450 000 Vision Pro sur la totalité de l'année 2023.



Cela pourrait engendrer des ruptures de stock, car on imagine que même si le prix est élevé, les clients Apple seront nombreux dans le monde à vouloir profiter du premier ordinateur spatial vendu par Apple, surtout que la présentation et les premiers essais de journalistes, développeurs et influenceurs ont nettement fait monter la hype chez les plus passionnés de VR et d'AR.



À voir comment Apple va se débrouiller avec Sony, mais visiblement, il va falloir convaincre son partenaire de faire de plus grosses expéditions d'écrans afin de pouvoir assembler davantage de Vision Pro. Apple souhaite à tout prix éviter des ruptures de stock qui pourraient profiter à d'autres géants du secteur comme Meta ou encore HTC.