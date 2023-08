Apple ne veut pas de Sony pour son Vision 2 pas cher

Sony, qui produit pour les écrans Micro-OLED du premier Vision Pro, ne serait déjà plus en odeur de sainteté du côté d'Apple.



Selon The Information, Apple envisage de remplacer Sony par des fabricants chinois tels que BOE et SeeYa pour la production d'écrans micro-OLED destinés aux futures versions du casque Vision Pro, en raison de difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement.

Un Vision 2 avec écrans chinois

Sony a apparemment été réticent à étendre ses capacités de production pour les composants dans le cadre des efforts d'Apple pour augmenter le volume d'unités du casque AR/VR. Les entreprises technologiques chinoises BOE et SeeYa, en revanche, se montrent très largement en faveur de cette technologie, soutenu par des initiatives des gouvernements locaux. Apple teste actuellement les écrans de ces deux fournisseurs pour un modèle Vision Pro de nouvelle génération et un futur casque de réalité mixte à bas prix.

Si BOE et SeeYa parviennent à satisfaire aux normes de qualité rigoureuses d'Apple, ils pourraient remplacer Sony en tant que principal fournisseur d'écrans pour les ordinateurs spatiaux "Vision". Néanmoins, s'allier de nouveau avec des entreprises chinoises est risqué pour Apple qui cherche à se défaire de sa dépendance vis-à-vis de la Chine et qui force ses sous-traitants à s'installer en Inde, au Vietnam et aux USA. De même, les récents problèmes juridiques entre Samsung et BOE ne devraient pas faciliter l'affaire.



Quoi qu'il en soit, les entreprises chinoises sont déjà profondément intégrées dans les processus de production actuels d'Apple pour le Vision Pro, avec des entreprises telles que Lens Technology et Genius Electronic Optical qui contribuent de manière décisive à la production du casque. De même, Luxshare a remplacé la société taïwanaise Pegatron en tant que principal assembleur de l'appareil, à priori dans les derniers instants.