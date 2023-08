Le futur Vision Pro 2 pourrait s'adapter automatiquement à différents utilisateurs

Alors qu'on attend toujours le lancement du premier casque, nous évoquons déjà son successeur. Oui, le prochain Vision Pro commence à se dévoiler grâce aux demandes de brevets déposées par Apple. Il n'est donc pas possible de passer outre, surtout que ce dernier fait état d'une méthode permettant d'ajuster automatiquement la sangle et l'affichage en fonction de différents utilisateurs.

Un Vision Pro unique

L'un des inconvénients du casque Vision Pro est qu'il doit être acheté pour un utilisateur spécifique, car la bande du casque et le système en mousse/tissu sont disponibles dans une gamme de tailles et de formes, pour s'adapter à différentes morphologies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'achat d'un casque sera uniquement rendez-vous.

Vision Pro ne sera disponible à l'achat que sur rendez-vous. Les employés du commerce de détail d'Apple aideront à s'assurer que les clients obtiennent une Vision Pro avec un bandeau et un joint lumineux adaptés. Il représentera le déploiement logistique le plus complexe jamais produit Apple. De même, les magasins Apple devront conserver un stock de verres de prescription, fabriqués par Carl Zeiss. Bloomberg affirme que les points de vente au détail d'Apple peuvent avoir besoin de centaines ou de milliers de lentilles en stock à tout moment.

Brevet d'ajustement automatisé

C'est un problème (de riche) qu'Apple souhaite adresser dans la prochaine version de l'appareil. Dans une nouvelle demande de brevet, l'entreprise décrit une méthode par laquelle le casque lui-même peut ajuster automatiquement son ajustement à un utilisateur, à l'aide d'une série de capteurs et de moteurs.

Cela comprendrait même la détection des positions de vos yeux et l'ajustement des positions des écrans pour correspondre à la distance entre vos pupilles.

Chaque élément d'affichage peut être ajusté pour s'aligner sur un œil correspondant de l'utilisateur. Par exemple, chaque élément d'affichage peut être déplacé le long d'un ou de plusieurs axes jusqu'à ce qu'un centre de chaque élément d'affichage soit aligné sur un centre de l'œil correspondant. En conséquence, la distance entre les éléments d'affichage peut être réglée en fonction d'une distance interpupillaire de l'utilisateur.

Il en va de même pour la partie qui entoure vos yeux en tissu moussé :

Le module d'étanchéité à la lumière peut inclure un châssis qui fournit un support structurel à un ou plusieurs autres composants du module d'étanchéité à la lumière. Le châssis, ou des parties de celui-ci, peut s'étendre vers, de, à partir de et/ou entre le côté intérieur et le côté extérieur, ainsi que le côté supérieur et le côté inférieur [...] Le module de couplage peut faciliter le couplage du module HMD au module d'étanchéité de la lumière dans une position et une orientation relatives qui alignent les éléments d'affichage du module HMD dans une position et une orientation préférées pour la visualisation par l'utilisateur.

Mais comment cela serait-il possible ? Le document déposé auprès de l'USPTO explique que le processus serait réalisé par de minuscules électro-aimants :

Les aimants du module de couplage peuvent être couplés magnétiquement aux aimants correspondants du module HMD et/ou aux aimants du module d'étanchéité à la lumière [...] Les matériaux magnétiques souples comprennent des matériaux qui sont sensibles aux champs magnétiques, mais qui ne conservent pas leur magnétisme après l'élimination d'un champ magnétique appliqué.

Le système du Vision Pro 2 pourrait également éliminer l'un des points douloureux des casques AR/VR actuels : la nécessité de les serrer manuellement pour obtenir le bon équilibre sécurité et confort (il faut desserrer pour les retirer)). Si le casque pouvait se souvenir de votre réglage et s'ajuster automatiquement chaque fois que vous le mettez, ce serait très pratique, un peu comme les sièges à mémoire dans les voitures.



Mais d'ici là, il devrait se passer pas mal d'année, le Vision Pro 1 n'étant pas encore sorti. Il sera lancé aux USA en 2024 et en France pas avant 2025.

